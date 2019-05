Die Wahlurne steht in Bad Segeberg bereit. Wer nicht volljährig ist und dennoch seine Meinung zur Zusammensetzung des Parlaments der Europäischen Union sagen möchte, hat dazu am Freitag, 17. Mai, im WortOrt an der Oldesloer Straße 20 Gelegenheit. Dort findet ein Teil der europaweiten U18-Wahl teil.