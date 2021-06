Bad Segeberg

Kommunalpolitik und Verwaltung hatten sich nämlich erst kürzlich dazu durchgerungen, die vom Segeberger Sportfischer-Verein gepachtete Anlage unter anderem durch einen barrierefreien Umbau und die Errichtung eines neuen Stegs deutlich attraktiver zu gestalten, um vor allem in den Sommermonaten etwas Druck vom Naturschutzgebiet Ihlsee zu nehmen. Dort trägt seit einigen Jahren ein eigener Verein die Verantwortung und schafft es, das idyllische Strandbad ohne Verluste zu betreiben.

Badeaufsicht nicht zu gewährleisten

Das aktuelle Problem beim Großen Segeberger See sind die Sicherheitsbestimmungen. Die Sportfischer können die gesetzlich vorgeschriebene Badeaufsicht nicht mehr gewährleisten. Der Grund: Die DLRG-Ortsgruppe Segeberg verfügt derzeit nicht über geeignete Rettungsschwimmer. Alle Versuche, doch noch kurzfristig eine Lösung hinzubekommen, seien letztlich erfolglos geblieben, erklärte Bad Segebergs neuer Bürgermeister Toni Köppen am Dienstagabend vor der Stadtvertretung. Er gehe davon aus, dass die Saison 2021 verloren ist.

In der vorigen Woche habe die Verwaltung noch einmal Gespräche mit dem Pächter geführt, der laut dem noch bis Ende 2029 laufenden Vertrag mit der Stadt eigentlich dazu verpflichtet ist, in den Monaten Juni, Juli und August einen Badebetrieb zu ermöglichen. An der Zusammenkunft nahmen neben dem Vorstand des Vereins laut Köppen auch Vertreter der DRK-Wasserwacht, der DLRG und der Schwimmsparte des MTV Segeberg teil.

Personal längst an Nord- und Ostsee

„Die Wasserwacht hat uns erklärt, dass wir für dieses Jahr viel zu spät dran seien“, berichtete der Bürgermeister. Deren Personal sei längst an Nord- und Ostsee verteilt. Und der MTV habe auf die Frage, ob ein ehrenamtliches Engagement denkbar wäre, gleich abgewinkt.

Auch die Überlegung, städtisches Personal aus dem auf Monate geschlossenen Hallenbad einzusetzen, sei nach kurzer Prüfung verworfen worden. Zum einen habe die Stadt Beschäftigte für die Zeit der Sanierung an den Kreis ausgeliehen, zum anderen kämen ohnehin nur zwei Fachkräfte überhaupt in Frage. „Und wir können nicht einfach städtische Angestellte an den Betreiber übergeben“, stellte Toni Köppen klar.

Im Jahr nur 2400 Besucher

Auch finanziell wäre der Aufwand gewaltig. Allein beim Wochenenddienst würden 22 Euro pro Stunde fällig – und das bei zuletzt nur rund 2400 Besuchern im Jahr. „Wir würden mit Sicherheit einen Zuschussantrag vom Sportfischer-Verein erhalten.“

Neben der Vorschrift, jederzeit mindestens zwei Rettungsschwimmer vor Ort zu haben, erschwerten auch die inzwischen verlangten materiellen Vorgaben den Betrieb. So müssten etwa ein Defibrillator und eine Sauerstoffversorgung vorgehalten werden. Rettungsbord oder -boot seien ebenfalls Pflichtausstattung.

Eine Absage sei dem Vorschlag der Sportfischer erteilt worden, die Anlage als „unbeaufsichtigte Badestelle“ zu deklarieren und freizugeben. Davor hätten Fachleute unter anderem deswegen ausdrücklich gewarnt, so der Bürgermeister, weil das Gelände auch durch die Bauten eindeutig als offizielles Freibad erkennbar sei.

Ihlsee-Verein und Stadtwerke Wahlstedt winken ab

Nachdem auch Anfragen beim Ihlsee-Verein und bei den Stadtwerken Wahlstedt, ob man nicht von dort Personal bekommen könnte, erfolglos geblieben sind, stellt sich der Kommunalpolitik nun die Frage, wie mit den geplanten Investitionen am Großen Segeberger See umgegangen werden soll und ob die Stadt sich das Schwimmbad nicht wieder zurückholen sollte, wie CDU-Stadtvertreter Norbert Reher meinte.

Am eindeutigsten Position bezogen BBS-Fraktionsvorsitzender Jürgen Niemann und Wolfgang Tödt, Vorsitzender des Bauausschusses (ebenfalls BBS). Das Bad müsse spätestens im kommenden Jahr in jedem Fall wieder öffnen. Deshalb müsse die Zeit der Schließung dazu genutzt werden, den beschlossenen Steg zu bauen. Der soll das Ufer wie früher mit der Badeinsel und dem Sprungturm verbinden.