Der Abgesang kam womöglich ein wenig verfrüht. Die Badesaison am Großen Segeberger See wird wohl doch nicht komplett ausfallen. Zumindest an den Wochenenden im Juli soll das Schwimmen dort ermöglicht werden. Am Sonntag wird es jedenfalls in Bad Segeberg erst einmal einen großen Aktionstag geben.