Rund 40 DLRG-Rettungsschwimmer sorgen am Itzstedter See für die Sicherheit der Badegäste. Das ist auch gut so. Denn an heißen Tagen tummeln sich bis zu 1000 Besucher an dem beliebten Badeort. Doch für ein sicheres Frühschwimmen reicht das Personal auch in diesem Jahr nicht aus.