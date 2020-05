Mit dem Staubsauger über den Seegrund

Schmalensee

Einem Staubsauger gleich wurden die oberen 15 Zentimeter Seegrund mittels Unterdruck durch ein Trommelsieb gefördert und so der Bereich gereinigt, wo in der Badesaison Kinder und Erwachsene vornehmlich noch auf ihren Füßen unterwegs sind und Gefahr laufen könnten, in Scherben, Angelhaken oder sonstigen Unrat zu treten.

Die Maschine selbst gebaut und patentieren lassen

Sasiba-Inhaber Jörg Schoch hat das Gerät selbst entwickelt und nach eigenen Angaben ein europäisches Patent für seine umweltschonende Technik. Mittels Unterdruck werde die obere Sandschicht angesaugt und zusammen mit Seewasser durch ein Trommelsieb gepumpt. Schwere Teile – vornehmlich Muscheln und Steine – fallen gleich nach unten, feinere verfangen sich im Sieb. In den Sauger integriert ist ein Metalldetektor unter Kunststoff verbaut – Leuchtdioden zeigen dem Bediener Metalle an, die im Seegrund schlummern. In dem Fall kommt die Siebschaufel zum Einsatz, um mit großer Vorsicht zu bergen, was dort im Seegrund liegen könnte.

Saison würde erst nach Himmelfahrt beginnen

"Unsere eigentliche Saison beginnt erst nach Himmelfahrt", erklärte Schoch. "Wenn an den Badestellen gefeiert worden ist, holen wir vor allem Glas und Kronkorken aus den Seen", sagte Schoch, der auch bekannte, dass die Corona-Pandemie auch ihm wirtschaftlich schade, weil Aufträge ausblieben – in diesem Jahr sicher auch nach dem Vatertag.

Einen halben Tag lang wateten Jörg Schoch und sein Mitarbeiter Alexander Zoll durch das bis zu hüfthohe Wasser, um aus dem Seegrund zu filtern, was dort zu finden war. Empfohlen hatten sie sich vor zwei Jahren mit einer Probe-Sondierung, bei der neben allerhand Unrat auch Handwaffenmunition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde. Die damals geleistete Vorarbeit war offenbar nachhaltig, denn recht bescheiden fiel das Ergebnis aus: Drei Patronen, 30 Pfennig und ein Löffel waren die Highlights der Reinigungsaktion, die aber auch einiges an Glas- und Keramikscherben sowie einen fiesen Drillings-Angelhaken ans Tageslicht brachte, der beim Friedfischangeln in Deutschland verboten ist.

Relikte des Krieges: Munition in Holsteins Seen

Die Patronen, englische vom Kaliber 9 Millimeter und aus dem Jahr 1943, nahm gleich Alexander Matera vom Kampfmittelräumdienst Schleswig-Holstein entgegen, der die Aktion ebenso überwachte wie ein Mitarbeiter des Archäologischen Landesamtes, den die eingesetzte Technik interessierte. Matera und seine Kollegen kennen den Schmalensee, denn in diesem wie in vielen anderen holsteinischen Gewässern versenkten englische Besatzungstruppen ab Mai 1945 unzählige Mengen von erbeuteter Munition, die sie auf andere Weise nicht unbrauchbar machen konnten. Er habe deshalb mit mehr gerechnet, räumte Matera ein und flachste angesichts des Trommelsiebes: "Immerhin haben die vielen angesaugten Muscheln heute eine Freifahrt im Riesenrad gehabt."

Geringe Ausbeute aber auch geringeres Unfallrisiko

Auf die "Ausbeute" aber kam es weder für Jörg Schoch noch für die Gemeinde Schmalensee an, die im Vorjahr die Auftragsvergabe beschlossen hatte und sich für rund 2000 Euro den Nichtschwimmerbereich ihrer Badestelle einmal gründlich durcharbeiten lassen wollte. "Die Vorführung hatte uns durchaus beeindruckt und uns war wichtig, hier Verletzungsrisiken auszuschließen", sagte Bürgermeister Sönke Siebke.

Die Entscheidung der Schmalenseer Gemeindevertreter korrespondiert nicht ganz mit einer noch immer vorherrschenden Unklarheit: Für sie steht noch nicht fest, ob die Badestelle weiter im bestehenden Zustand betrieben werden kann – der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag hat gerade mit der Landesregierung über die Frage der persönlichen Haftung von Bürgermeistern und Gemeindevertretern bei Unfällen verhandelt, wenn diese keine Badeaufsicht an offiziellen Badestellen eingesetzt haben, wie es in Schmalensee der Fall ist. Über mögliche Ergebnisse soll in naher Zukunft von den gemeindlichen Gremien beraten werden.

Rückbau von Badestellen noch nicht abgewendet

"Im schlimmsten Fall müssen wir unsere Badestelle zurückbauen – Steg und Nichtschwimmergrenze, Sitzbänke und Mülleimer könnten verschwinden und dann wäre hier eine naturbelassene Badestelle", so Siebke. Immerhin: Eine gründlich gereinigte, in deren Bereich viele Muscheln vorkommen – auch die im Zuge der Reinigung angesaugten, denn die wurden wieder ins Wasser zurückbefördert.

