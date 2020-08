Überfüllte Strände an Ost- und Nordsee, Schlangen vor Freibädern: Viele Badegäste weichen illegalerweise auf Baggerseen aus. Doch das ist verboten, lebensgefährlich und schadet der Natur. In Kaltenkirchen gab es einen schweren Unfall. Und in Bark berichtet eine Kiesabbaufirma von wilden Szenen.