Bank plant neues Wohngebiet

Kaltenkirchen

Zwischen dem Waldweg und der Straße Im Brook hat die Kaltenkirchener Immobilienvermarktungsgesellschaft als Tochter der Kaltenkirchener Bank ein etwa 3,4 Hektar großes Grundstück erworben, das bislang im Flächennutzungsplan als landwirtschaftliche Fläche geführt wird. Es handelt sich um Ackerland, auf dem Mais angebaut wurde. Dort, so der Plan, sollen künftig zwischen 28 und 30 Einzelgrundstücke für Einfamilien- und Doppelhäuser entstehen, die der Investor an bauwillige Interessenten verkaufen möchte.

Bürgermeister: plädiere für Lückenschluss

Doch bevor es so weit kommt, musste der erste richtungsweisende Schritt unternommen werden: ein Aufstellungsbeschluss. Der Bauausschuss sollte darüber abstimmen. Bürgermeister Hanno Krause warb für das Projekt, das die Investoren „Am Wald“ nennen: „Wir brauchen Angebote für Eigenheimbauer, die Nachfrage ist hoch.“

Damit würde in dem Baugebiet eine Lücke geschlossen werden. Kaltenkirchen habe 22300 Einwohner und es gebe viele Zuzüge, vor allem aus Hamburg. „Es werden auch viele Wohnungen gebaut, derzeit sind 200 sozial geförderte Wohnungen im Bau, jetzt brauchen wir auch noch ein Eigentums-Angebot. Ich plädiere für den Lückenschluss“, so Krause.

Pro-Kaki: Endlich ans Klima denken

Die Fraktionen der CDU, AfD, FDP und SPD stimmten Krause zu. Der Aufstellungsbeschluss bekam eine große Mehrheit, mit nur einer Gegenstimme. „Es ist bekannt, dass die Nachfrage an Baugrundstücken groß ist, wir begrüßen das“, sagte Eberhard Bohn ( FDP). Lediglich Die Linke und Pro-Kaki nahmen ihre Tätigkeit als Umweltausschuss-Mitglieder wahr.

Während Hanno Knierim ( Die Linke) nur Bedenken wegen der gegebenenfalls zu fällenden Bäume anbrachte (das Gebiet grenzt an einem Wald), positionierte sich der Ausschussvorsitzende Thies Rickert (Pro-Kaki) ganz klar: „Pro-Kaki findet das überhaupt nicht gut. Wir sollten endlich mal anfangen, an das Klima zu denken.“ Kaltenkirchen habe schon zu viele versiegelte Flächen, das sei nicht gut fürs Klima. „Es ist auch nicht schlau, so dicht an der A7 zu bauen. Das sind dann die Leute, die später wegen Lärmbelästigung demonstrieren“, so Rickert.

Auf Knierims Einwand, dass die Bäume erhalten bleiben sollen, reagierte Krause unwirsch: „Es geht doch jetzt nicht darum, welcher Baum gefällt wird. Wir brauchen doch erst mal einen Aufstellungsbeschluss, um dann alles zu verankern.“ Knierim wies dann darauf hin, dass im Bauausschuss schon oft genug gesagt wurde „wer A sagt, muss auch B sagen“.

Investoren: Lärm ist kein Problem

Der Lärm der A7 sei laut Krause und den Investoren kein Problem. „Wir brauchen dort keine Lärmschutzwand, das bringt nichts. Lärm haben wir sowieso in der gesamten Innenstadt.“ Torsten Thormählen, Leitung Immobilienabteilung der Kaltenkirchener Bank, sagte gegenüber der SZ: „Wir haben schon ein Lärmgutachten erstellen lassen. Es ist klar, dass die Häuser dort mit Schallschutzfenstern gebaut werden.“ Er sei sich sehr sicher, dass sich die Grundstücke an diesem Ort gut verkaufen lassen.

Zusätzlich wollen die Investoren dafür sorgen, dass das Regenwasser im Wohngebiet bleibt und nicht die umliegenden Gräben belastet. Es werde Sickermulden geben, die an der Straße durch das Wohngebiet führen. „Das ist eine Grünzone, die wir auch bepflanzen werden“, so Thormählen, der hofft, in anderthalb bis zwei Jahren mit der Erschließung des Gebietes beginnen zu können. „Aber das ist eine politische Entscheidung, wir werden keinen Druck ausüben.“

