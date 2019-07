Winsen

Hierbei haben Liebhaber von Fauna und Flora die Gelegenheit, mehr über die Tier- und Pflanzenwelt in der näheren Umgebung zu erfahren. Die Oersdorferin Jutta Bockhold und Dr. Elvira von Schenck aus Winsen haben die Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Kulturausschuss der Gemeinde geplant und möchten die Natur vor Ort einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel beleuchten.

Sechs Frauen nehmen an der Barfuß-Wanderung im Winsener Wald teil. Sie legen vor dem Betreten des Waldes ihre Schuhe ab und stecken sie in ihre Rucksäcke. „Die Idee im Wald barfuß zu laufen, kam per Zufall”, erzählt von Schenck: „Ich bin jeden Tag hier mit meinen beiden Hunden unterwegs und der Waldboden ist manchmal schon sehr nass, so dass man auch mit Schuhen nasse Füße bekommt oder nur mit Gummistiefeln loslaufen kann. Weil sich beides gleichermaßen unangenehm läuft, hab ich einfach mal die Schuhe ausgelassen und war begeistert von dem ganz neuen Laufgefühl.“

Die Sinne sind geschärft

Kühles Gras, weiches Moos, federnder Laubboden, spitze Ästchen, Baumwurzeln und ab und an mal ein spitzer Stein: All das wird barfuß gespürt. Aber nicht nur die Füße fühlen intensiver; der ganze Körper reagiert sehr viel sensibler bei dieser Wanderung. Die Sinne sind geschärft, jeder ist auf den nächsten Schritt konzentriert. Das Singen der Vögel und der Wind in den Bäumen sind lauter, selbst das Flattern des Schmetterlings oder das Krabbeln des Käfers scheint hörbar zu sein.

Barfußlaufen stimuliert die Energien im Körper

Wege, die man sonst im Wald entlang geht, werden mit einmal zu einem Abenteuer. Neue Untergründe werden ausprobiert, Schlammpfützen zum Beispiel, oder mal vom Weg ab rein ins Laub. Unterbrochen wird die eineinhalbstündige Wanderung auf einer Lichtung zwischen großen alten Bäumen für leichte Qi Gong und Yoga Übungen. „Die alten Bäume geben mit ihren Wurzeln Energie ab in den Waldboden, früher waren solche Plätze Kraftplätze zur Heilung der Körper. Das funktioniert auch heute noch, deshalb ist es so wichtig, gerade die großen Bäume stehen zu lassen”, erzählt von Schenck. Sie habe sich als Tierärztin auch schon mit der Alternativmedizin auseinandergesetzt und erklärt bei der Wanderung, dass ganz besonders viele Meridiane, die Energieleitbahnen des Körpers, an den Füßen sind. „Deswegen ist barfuß laufen für den Körper so gesund, gerade auf vielen verschiedenen Untergründen, das stimuliert die Energien im Körper”, sagt sie.

Man merkt es nach der Wanderung, es ist zwar ungewohnt, die Füße brennen und kribbeln, fühlen sich aber angenehm warm an. Körper und Geist sind wacher, das Gemüt heiter. Den Teilnehmerinnen hat die Wanderung sehr gut gefallen und fast alle waren sich einig: Beim nächsten Waldspaziergang werden die Schuhe wieder ausgezogen.