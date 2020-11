Die geplante Erweiterung des Jugendzentrums Bad Bramstedt verteuert sich um 300.000 Euro, was einer Kostensteigerung von 75 Prozent entspricht. SPD und Bündnis 90/Grüne kündigten im Bauausschuss dennoch an, an dem Projekt festzuhalten. Eine Entscheidung wurde aber auf Dezember vertagt.