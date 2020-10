Weil das Neubaugebiet in Klein Rönnau an die Hauptwasserleitung angeschlossen werden soll, muss im Ort für mehrere Stunden das Wasser abgestellt werden am Donnerstag. Insbesondere in der Kita Immenhuus sorgte die Ankündigung für Aufregung. Eltern wurden um Hilfe gebeten. Nun gibt es eine Lösung.