Die Arbeiten für den Neubau am Bürgerhaus in Nahe, in dem die Polizei untergebracht werden soll, sind gestartet. Darüber freut sich Bürgermeister Holger Fischer. Es habe, so der Bürgermeister, im Genehmigungsverfahren für den Anbau mehr Schwierigkeiten gegeben als erwartet.