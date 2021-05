Bad Bramstedt

Seitdem die Stadt ein Klimaschutzkonzept beschlossen hat, ist das Thema in allen politischen Debatten präsent. Nun hat die CDU-Fraktion zur jüngsten Sitzung des Planungs- und Umweltausschuss einen ganzen Katalog von Auflagen vorgelegt, der beim Hausbau im letzten Abschnitt des Neubaugebietes südlich der Bimöhler Straße zu berücksichtigen sein soll. Es handelt sich dabei um die noch freien Wiesen zwischen Neubaugebiet und Umgehungsstraße. Bisher sind die Erschließungsplanungen für das Gebiet noch nicht angelaufen.

Die Grünen erweiterten den Antrag um zusätzliche Auflagen und wollen diese grundsätzlich für alle Neubauten in der Stadt anwenden. Einig sind sich CDU und Grüne beispielsweise, dass Photovoltaikanlagen auf Dächern vorgeschrieben werden, Flachdächer müssen begrünt, die Häuser ohne fossile Brennstoffe beheizt werden. Stattdessen sollen Wärmepumpen zum Einsatz kommen. Auch soll das Regenwasser auf den Grundstücken versickern – alles Vorschläge, die im Sinne des Klimaschutzes sind, aber das Bauen auch deutlich teurer machen.

Kein Bauland mehr zu bekommen

Ohnehin hatten die Baulandpreise in Bad Bramstedt in den letzten Jahren erheblich angezogen. Mittlerweile ist der Markt komplett leergekauft. Auf den bekannten Internetportalen sind Baugrundstücke nur noch im weiteren Umland zu finden. Selbst ältere Einfamilienhäuser, wenn sie überhaupt angeboten werden, sind in Bad Bramstedt für junge Familien zunehmend unerschwinglich. Strenge Umweltauflagen werden die Situation weiter verschärfen. Die Grünen haben zudem in ihrem Antrag dem Geschossbau den Vorzug gegeben, was den Preis für verbleibende Einfamilienhausbauplätze noch einmal befeuern wird.

Beschlossen wurden die Auflagen noch nicht, doch die Parteien waren sich grundsätzlich einig, diesen Weg zu beschreiten. Als nächster Schritt soll ein Stadtplaner die Vorschläge prüfen und bewerten, bevor die Debatte fortgesetzt wird.

SPD-Fraktionssprecher Jan-Uwe Schadendorf meldete dennoch Skepsis an: "Wir wollen zunächst wissen, welche finanziellen Auswirkungen das alles hat." Die Auflagen dürften nicht dazu führen, dass Wohnen in Bad Bramstedt unerschwinglich werde. Die Bauvorschriften seien ohnehin schon strikt, deshalb stelle sich die Frage, ob Bad Bramstedt noch darüber hinausgehen soll.

Bürgermeisterin Verena Jekse sagte: "Grün muss auch finanzierbar sein, zu grün kann kritisch werden." Auch CDU-Fraktionschef Volker Wrage, der die Auflagen in die Diskussion gebrachte hatte, räumte ein: "Das alles muss natürlich auch bezahlbar bleiben." Und Henning Schumacher (FDP) merkte an, nicht alle Vorschläge unterstützten zu wollen.

Die Diskussion gefiel dem Ausschussvorsitzenden Fritz Bredfeldt nicht: "Wir sollten nicht Kosten gegen Klimaschutz ausspielen", sagte er. Letztlich gehe es darum "Festlegungen der Weltgemeinschaft" einzuhalten.