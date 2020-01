Rickling: Kartoffeln und Fleisch aus dem Automaten

Rickling

Die Verkaufsstätte gehört wohl zu den größten und modernsten Deutschlands. Nach schlechten Erfahrungen mit Zechprellern arbeitet Böhmfeldt nicht mehr mit der „ Vertrauenskasse“, sondern nur noch mit zwei riesigen Automatenschränken, untergebracht in einem eigens gebauten Holzhaus am Hof.

Ware gibt es nur noch gegen vorherige Bezahlung im Geldschlitz. Erst dann öffnet sich die Tür des gewählten Schließfachs.

Kartoffeln , Eier, Gemüse, Fleisch, Würstchen aus dem Automaten

Dafür können Kunden dann aber auch aus einem großen Angebot wählen an herkömmlich produzierten Kartoffeln, Eiern, Gemüse (zeitweise), und neuerdings auch Fleisch, Würstchen und Wild.

„Wir hätten früher umstellen sollen“, blickt Böhmfeldt etwas reumütig zurück. Denn durch die Nichtzahler im offenen Verkauf hatten sich die Einnahmeverluste auf größere Summen addiert. Die neue Automatenanlage mit rund hundert Schließfächern für Kartoffeln, Eier und Gemüse lässt Tricksern keine Chance.

Automat kostete den Teil-Landwirt 13.000 Euro

Die Kosten von rund 13.000 Euro sind nach nunmehr vier bis fünf Jahren wieder hereingeholt. Die gesicherten Schließfächer gebaut hat eine Firma, die sich einst auf Zigarettenautomaten spezialisiert hatte.

Wegen des Erfolgs hat Böhmfeldt vor einem halben Jahr für rund 17.000 Euro noch einen mannshohen großen Tiefkühlschrank mir großen Schaufenster danebengestellt. Dort gibt es tiefgekühltes Fleisch von Hühnern, Rind, Wild und Würstchen zu kaufen.

Die meiste Ware stammt aus eigener Hofproduktion, etwa die Kartoffeln und Hühner. Die Rinderhaltung gibt Böhmfeldt nach und nach auf. Als Jäger kommt er auch zu manchem Wildbret.

Automat in Rickling ist rund um die Uhr geöffnet

Was nicht vorrätig ist, wird zugekauft. Die Eier etwa stammen vom Hornbrooker Hof, Wurst vom Schlachter bei Bordesholm.

Die 8000 Euro teure Holzhütte mit den Automaten ist rund um die Uhr geöffnet. Eine Videokamera schreckt Randalierer ab. Für Zwischenfälle oder Fragen hängen Notrufnummern aus.

Die Automaten nehmen Münzen von 5 Cent aufwärts an, Scheine bis zu 10 Euro, der Fleischschrank auch 20-Euro-Banknoten. Bank- oder Kreditkarte akzeptieren die Automaten nicht. „Die Nebenkosten wären zu hoch“, sagt Böhmfeldt: Acht bis zwölf Prozent des Umsatzes.

Trotz der hohen Investitionen rechne sich die Direktvermarktung, sagt Böhmfeldt. Denn er ist nur im Nebenerwerb Landwirt. Hauptberuflich arbeitet er als Steuerfachangestellter bei einem Buchführungsverband in Bad Segeberg, seine Frau als Angestellte in einem Betrieb. Durch die Automaten kann er frisch und rund um die Uhr verkaufen, ohne zu Hause sein zu müssen.

Als Zehnjähriger Idee für Direktvermarktung

Die Idee hatte er schon 1992 als Zehnjähriger. Er habe seinen Vater überredet, doch eine kleine Verkaufsstelle auf dem Hof einzurichten. „Ich habe immer schon gerne geklönt, konnte dann dort viele Kunden treffen.“

Anfangs wurden nur einige Kartoffeln verkauft. Sie waren auf einer alten Milchkarre aufgebaut. Später kamen Steckrüben, Eier, Zucchini und Petersilie hinzu. Das lief einige Jahre so, ab der Jahrtausendwende in einem kleinen Verkaufsraum.

Bei " Vertrauenskasse " gibt es zu viele Betrüger

Bis vor fünf Jahren vertraute Böhmfeldt seinen Kunden, sie würden ehrlich das Geld für die Ware hinterlassen. Doch von täglich 15 bis 30 Kunden zahlte mindestens einer nicht oder zu wenig oder sie taten so, als ob sie etwas einwerfen würden in die Kasse. Manche steckten in den Geldschlitz aber nur Knöpfe oder Unterlegscheiben.

Das weiß Böhmfeldt so genau, weil eine Kamera lief. Sie überführte so manchen Betrüger. Doch die Strafverfolgung war aufwändig. „Manchmal saß ich mit meiner Frau eine Stunde lang vor dem Monitor, um die Filme auszuwerten und den Betrüger zu identifizieren.“

Mit Video wurden die Täter ertappt

Diese wurden angezeigt, mussten Strafen zahlen. Die Übeltäter kamen ebenso aus der Umgebung wie aus Hamburg. Enttäuschend fand Böhmfeldt die Aussage eines Staatsanwalts. Der habe ihm geraten, doch von vornherein die Fehlbeträge einzupreisen.

Das wollte Böhmfeldt nicht. So kaufte seine Familie vor rund fünf Jahren die große Automatenwand mit den Schließfächern, im vorigen Jahr den Tiefkühlschrank für Fleisch und Wurst. Zehn Eier kosten 1,50 Euro, Kartoffeln etwa der Marken Belana, Alexandra und Luna Rossa immer zwei Euro. Allerdings sind die Mengen je nach Jahreszeit unterschiedlich groß: Zwischen ein und drei Kilogramm Kartoffeln. Preislich, sagt Böhmfeldt, liege er im Mittelfeld.

Bis zu 40 Kunden am Tag

Beide Seiten würden profitieren. Die Kunden kämen in Ortsnähe verlässlich und immer an Qualitätsware, zwei bis zehn am Tag kaufen Fleischwaren, 20 bis 30 Kunden am Tag Eier oder Kartoffeln. Und er als Landwirt könne seine Waren verkaufen. Den Gesamtumsatz schätzt er in guten Jahren auf bis zu 25.000 Euro.

Kartoffeln und Hühner würde er theoretisch auch beim Großhandel los. Doch dieser Absatzweg sei mit Hindernissen gespickt, sagt Böhmfeldt. „Der Großhandel will eine bestimmte Menge in bestimmter Qualität zu bestimmten Preisen und bestimmten Lieferdaten an einem bestimmten Anlieferort.“ Die Folge: Böhmfeldt hätte große Logistikkosten und müsste wohl auch Ware teuer vorhalten. Das sei im Nebenerwerb einfach nicht zu leisten.

Allerdings bereitet auch die Automatenwirtschaft hier und da Probleme. Die Fächer müssen stets nachbefüllt werden. Der Bestand lässt sich zwar auch am Computer kontrollieren, doch die Übermittlung der Telemetriedaten lassen sich Automatenhersteller teuer bezahlen. Oder die Technik eines Faches streikt.

Problem am Automaten : Schein verstopft Münzschlitz

Oder der Geldschlitz ist verstopft – weil ein Kunde versehentlich einen gefalteten Fünf-Euro-Schein in den Münzschlitz gesteckt hat. Da aber in der Hütte die Telefonnummern von Böhmfeldt hängen, ist er schnell informiert und kann den Fehler abstellen.

Stammkundin Telse Seifert aus Rickling, die gerade vorbeikommt, freut sich über die Kaufgelegenheit im Ort. Mit Enkelsohn Milan kauft sie am Spätnachmittag schnell noch 20 Eier. Sie werden gebraucht, um für eine Kinderfeier am nächsten Tag ausreichend Muffins backen zu können.

