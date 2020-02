Zum 14. Mal lockte die vom Bürger- und Verkehrsverein (BVV) Bad Bramstedt organisierte Messe „Rund ums Haus“ am Wochenende mit schönen und praktischen Anregungen, um dem Eigenheim neuen Glanz zu verleihen. Wie in den Vorjahren fanden wieder rund 1000 Besucher den Weg in die Schäferberg-Sporthalle.