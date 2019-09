Es soll der größte Gewerbesteuerzahler Bad Bramstedts werden: der Asklepios-Konzern, der sein Zentrallager in Bad Bramstedt bauen will. Nun gibt es Probleme mit dem Baugrund am Lohstücker Weg. Möglicherweise zieht sich Asklepios zurück. Bürgermeisterin Verena Jeske: „Wir suchen nach einer Lösung.“