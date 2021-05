Henstedt-Ulzburg

Der Ruf nach günstigem Wohnraum ist laut, und der Bauverein Kaltenkirchen will mit gutem Beispiel vorangehen. Auf einem Grundstück am Virchowring in Henstedt-Ulzburg entstehen bis Juli kommenden Jahres 21 öffentlich geförderte Wohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern.

Das Bauprojekt umfasst damit zu 100 Prozent günstigen Wohnraum. Von der Gemeinde vorgeschrieben ist bei Neubauprojekten ein Minimum von 30 Prozent. Der Bauverein Kaltenkirchen investiert 4,8 Millionen Euro. Beauftragt sind die Architekten Marco Kuhnke (Ellerau) und Karsten Wulf aus Oersdorf.

In Henstedt-Ulzburg fehlen 500 Sozialwohnungen

"Wir als Bauverein freuen uns, die Gemeinde Henstedt-Ulzburg unterstützen zu können", sagt Martina Bennert, Vorstand des Bauvereins Kaltenkirchen. Als Genossenschaft sehe der Bauverein es als seinen Auftrag an, günstige Wohnmöglichkeiten zu schaffen, betont Bennert beim Ortstermin. Bürgermeisterin Ulrike Schmidt weist auf den Bedarf innerhalb Henstedt-Ulzburgs hin. So fehlen nach Auskunft von Schmidt 500 Wohneinheiten für Menschen, die sich die Mieten nicht ohne Einschränkungen leisten können.

Liegt der Durchschnittsmietpreis in der Großgemeinde laut Ingo Höflich, Vorstand Bauverein, je nach Lage bei etwa zwölf Euro pro Quadratmeter, wird er in den künftigen Wohnungen am Virchowring zwischen 6,25 und 8 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche betragen.

Zielgruppe sind Älter und Familien

Bedacht werden ältere Menschen sowie Familien, die zwar innerhalb der Einkommensgrenze liegen, aber dennoch stark auf den Groschen gucken müssen. Die Wohnungen werden zwischen 46 und 86 Quadratmeter groß sein. Es gibt barrierefreien Wohnraum im Erdgeschoss sowie insgesamt 21 Stellplätze für Fahrzeuge, abschließbare Abstellräume und Möglichkeiten, das Fahrrad sicher zu verwahren.

Es ist eine Spielfläche vorgesehen, aber kein Garten im klassischen Sinne. Alle Wohnungen haben entweder Terrasse oder Balkon. Die Hausmeister und Gärtner des Bauvereins kümmern sich künftig auch um diese beiden Gebäude.

Langer Prozess bis zum Okay für Neubau

Für den Bereich des Virchowringes hatte es im Bebauungsplan lange eine Veränderungssperre gegeben, sodass der Bauverein sich in Geduld üben musste. "Das war ein langer Prozess", bestätigt Martina Bennert. Nun sollen Mitte Mai die Bagger anrollen. Das vorher dort stehende Gebäude, das ebenfalls dem Bauverein Kaltenkirchen gehörte, wurde vor längerer Zeit abgerissen, nur ein tiefes Loch erinnert noch daran. "Eine Modernisierung des Bestandsgebäudes hätte sich nicht gelohnt", erklärt Bennert.

Das Bauprojekt am Virchowring soll im Juli 2022 fertiggestellt sein. Bewerbungen nimmt der Bauverein über bauverein-kaltenkirchen.de bereits jetzt an.

Bürgermeisterin: Sozialwohnungen in allen Ortsteilen

Bürgermeisterin Schmidt betont, dass in jedem Ortsteil Sozialwohnungen gewünscht werden. Sie legt Wert auf eine Durchmischung der gesellschaftlichen Gruppen. Alle Beteiligten betonen, dass es keine Getto-Bildung geben dürfe und erinnern daran, dass selbst Menschen mit gutem Einkommen bei den steigenden Mietpreisen Schwierigkeiten hätten, Wohnungen zu bekommen.