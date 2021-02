Henstedt-Ulzburg

Die Anwohner der Pommernstraße im Ortsteil Henstedt denken, dass sie alles richtig gemacht haben – und fühlen sich nun im Stich gelassen. Es geht um den Bebauungsplan für das Gebiet der Straße und vor allem für eine Grünfläche zwischen der Pommernstraße und der Kisdorfer Straße, für die ein B-Plan aufgestellt werden soll. Bereits im Frühjahr 2019, nachdem ein Planungsbüro verschiedene Möglichkeiten der Bebauung dieser Brachfläche der Politik und den Bürgern vorgestellt hatte, gingen die Anwohner auf die Politik zu und suchten das Gespräch.

Sie wollten zusammen mit der Kommunalpolitik und der Verwaltung einen Kompromiss finden zwischen Innenverdichtung, der Schaffung von Wohnraum und den Wünschen der Henstedter, die ihren Ortsteil mit dem dörflichen Charakter beibehalten wollten. Im Dialog wollte man eine für alle zufriedenstellende Lösung finden.

Gespräche im Frühjahr 2019 mit der Kommunalpolitik

In den folgenden Wochen bis in den Sommer 2019 waren laut Anwohner-Sprecherin Britta de Camp-Zang alle Parteien und Wählergemeinschaft an Einzelterminen in der Pommernstraße, um sich ein Bild von der Situation und den Anregungen der Henstedter zu machen.

Die Wünsche waren unter anderem eine moderate Verdichtung, eine Lösung für die kommende Verkehrsproblematik, wenn mehr Menschen in der Pommernstraße ihr Zuhause haben, der Erhalt einer Grünfläche im Zentrum des Bebauungsgebietes mit Bolzplatz, Naturlehrpfad, Boule-Bahn und Bäumen. Auch eine Vertreterin des Bauvereins Kaltenkirchens, dem ein Teil der diskutierten Fläche gehört, schaute vorbei und stellte dessen Pläne vor. Demnach sollten in einem Teilbereich drei Mehrfamilienhäuser mit je sechs Wohneinheiten errichtet werden.

Nur die Grünen Göttsch und Köhlmann-Thater hatten ein Konzept

Nach Auskunft von de Camp-Zang und ihrem Mitstreiter Michael Büll fand noch ein runder Tisch statt – doch dann sei der Kontakt abgebrochen. Lediglich Kurt Göttsch und Uwe Köhlmann-Thater, beide von Bündnis 90/Die Grünen, hätten sich weiter mit den Anwohnern getroffen und sogar ein Konzept erarbeitet, mit dem die Anwohner gut hätten leben können. Die anderen Fraktionen wollten, so de Camp-Zang, über die Pläne für die Grünfläche nicht weiter diskutieren. Nachdem Göttsch und Köhlmann-Thater bei den Grünen nicht mehr in der Fraktion aktiv sind, haben nach Auskunft der Anwohner auch die Grünen sich zurückgezogen.

Elf Meter hohe Bebauung soll festgeschrieben werden

Erstaunt sind die Henstedter nun über eine Vorlage im Bauausschuss, die am Montag, 22. Februar, während der öffentlichen Online-Sitzung diskutiert werden soll. Beginn ist um 18.30 Uhr. Jeder Bürger kann sich online dazuschalten und auch zu Wort melden. Besonders verblüfft und verärgert sind die Anwohner über den Vorschlag der Verwaltung, dass künftig auf der jetzigen Grünfläche eine Gebäudehöhe von elf Metern zwingend erfüllt werden muss.

Dort sollen – so heißt es in der Ausarbeitung des Bauamtes – dreigeschossige Mehrfamilienhäuser errichtet werden. Die komplette Fläche ist laut Vorlage überplant, ein Treffpunkt der Henstedter im Grünen nicht vorgesehen. Elf Meter sind den Nachbarn der Fläche zu hoch. Einige fürchten, dass ihre Grundstücke dann komplett beschattet werden. In ihren Augen würden Häuser mit maximal 9,50 Meter Höhe reichen. Auch lehnen sie eine komplett und durchgehende Bebauung mit Mehrfamilienhäusern zwischen Pommernstraße und Kisdorfer Straße ab.

Gespräch mit Bürgermeisterin Schmidt ohne Ergebnis

Michael Büll und Britta de Camp-Zang betonen, dass sie und die anderen Familien der Pommernstraße immer kompromissbereit gewesen seien. "Uns war klar, dass jeder mit seinen Wünschen auch etwas zurückstecken muss", sagt Büll. "Wir wollen keinen Krawall, sondern miteinander sprechen und etwas gemeinsam erarbeiten", stimmt de Camp-Zang zu.

In diesem Fall hätten sich die Bürger rechtzeitig mit der Politik und Verwaltung kurzgeschlossen, aber ihre Wünsche seien nicht eingeflossen. Auch ein Gespräch mit Bürgermeisterin Ulrike Schmidt habe, sagt de Camp-Zang, nichts gebracht. Dabei habe sie sich in ihrem Wahlkampf für Transparenz und Bürgerbeteiligung eingesetzt.