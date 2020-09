Kreis Segeberg

Bislang wurden sie Behindertenbeauftragte genannt. Holthaus, die bisherige alleinige Behindertenbeaufragte Jutta Altenhöner ( Hamburg, früher Bad Bramstedt) und Uwe Harm aus Daldorf, pensionierter Rechtspfleger und selbst zu 100 Prozent schwerbehindert, sollen nach dem Willen der Kreispolitik künftig ein Trio bilden.

Zu tun gibt es genug, sagen alle drei, die KN-online befragt hat. Was bei ihnen allen durchklingt: Es fehlt trotz guten Willens noch an Bewusstsein in der Gesellschaft, in Politik und Verwaltung dafür, wie Menschen mit Beeinträchtigung eine Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht werden kann.

Anzeige

Eine andere Aufmerksamkeitsspanne

Das weiß auch Zahnarzt Holthaus, der nach seiner Pensionierung noch stundenweise bei einem Kollegen aushilft. Auf dem Zahnarztstuhl sei für Menschen mit bestimmten Behinderungen mehr Zeit nötig. "So haben sie oft eine andere Aufmerksamkeitsspanne."

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch: Segeberger Behindertenbeauftragter - Leid wie Freude erfahren

Beim Röntgen, das ruhiges Positionshalten erfordert, dauert es länger, weil sie unruhiger sind. Dann wird möglicherweise auch eine Anästhesie nötig. All das koste Aufwand und Zeit. Und Geld, das die Krankenversicherungen nicht immer bezahlen wollten, bedauert Holthaus, weil sie eher den "Normalfall" vor Augen hätten. Mehr quer zu denken, wünscht er sich dann.

Als Patienten fröhlich und meckern nicht

Manche seiner Patienten waren eigens aus Hamburg zu ihm gekommen, um angemessen behandelt werden zu können, sagt Holthaus. Zu seinen Patienten gehörten auch die Bewohner der Werkgemeinschaft Bahrenhof. Im Kreis Segeberg gibt es rund 23.000 Menschen mit Schwerbehinderung, die also einen Grad der Behinderung von mindestens 50 Prozent haben.

Lesen Sie auch: Behindertenbeauftragter: "Inklusion kann in beide Richtungen funktionieren"

Über seine besonderen Patienten hat sich Holthaus immer gefreut. "Sie sind sehr fröhlich, pünktlich, zufrieden und meckern nicht."

Denken verändern

Auch Jutta Altenhöner, erfahrene ehemalige SPD-Kreissozialpolitikerin, will ihr Augenmerk nicht nur auf Rat und Tat für die rund 23.000 Menschen im Kreis Segeberg legen, die zu mehr als 50 Prozent in ihrem Leben behindert sind. "Das größte Problem ist die Akzeptanz. Entscheidend ist, das Denken zu verändern."

Denn zwischen Denken und Handeln gebe es oft noch einen großen Graben. Es werde zwar viel von Inklusion gesprochen. Also wenn jeder Mensch in seiner Individualität von der Gesellschaft akzeptiert wird und die Möglichkeit hat, in vollem Umfang an ihr teilzuhaben. Doch wenn es an die Umsetzung gehe, heiße es oft: "Jetzt nicht, später vielleicht." Manchmal sei auch Gedankenlosigkeit im Spiel.

Blinde sind aufgeschmissen im Lift

Für Menschen mit körperlicher Behinderung fehlten oft barrierefreie Zugänge. Oder wer das Kreishaus in Bad Segeberg besuche, sei als Blinder auf Hilfe angewiesen. "Im Lift wird die erreichte Etage zwar angezeigt, aber nicht angesagt." Namensschilder neben den Bürotüren seien nicht mit der Blindenschrift nach Braille ausgestattet.

Seit über vier Jahren betreibt sie schon die ehrenamtliche Arbeit, ist auch Mitglied im Netzwerk Inklusion Kreis Segeberg. Rund 100 Menschen meldeten sich pro Jahr bei ihr. Manchmal gehe es um einfache Fragen: Wo beantrage ich einen Schwerbehindertenausweis? Es gebe auch schwierige Fälle, etwa wenn es um einen Schulbesuch von autistischen Kindern geht, oder um Familien, in denen nicht nur ein Mitglied ein schwerwiegendes Problem hat.

Wissen, welche Stelle zuständig ist

Vielfach reicht es auch, die Anrufer an andere Stellen zu verweisen, die Hilfe leisten können, seien es der Sozialverband, Behörden oder die Schuldnerberatung. "Man muss wissen, welche Stelle zuständig ist." Schade findet es Altenhöner, dass sie ihre Informationsveranstaltungen bei Arbeitsagenturen und Firmen derzeit wegen der Coronabeschränkungen nicht fortsetzen kann.

Dritter im Bunde wird Uwe Harm sein, pensionierter Rechtspfleger, CDU-Politiker aus Daldorf und außerdem bundesweit gefragter Experte für Betreuungsrecht. Er selbst hat sich zwar trotz seiner 100 Prozent Schwerbehinderung stets durchsetzen können, sagt er.

Recht auf selbstbestimmte Lebensweise

Er wünscht sich aber im Sinne der Menschen mit Behinderung generell mehr Unterstützung bei behördlichen Angelegenheiten, mehr Akzeptanz für den Wunsch und das Recht nach selbstbestimmter Lebensweise.

"Es gibt noch viele Umsetzungsdefizite hinsichtlich der seit 2009 geltenden UN-Behindertenrechtskonvention, die den Rang eines Bundesgesetzes hat und Rechte sowie Anforderungen enthält. Dazu müssen Barrieren – und hier sind nicht nur Stufen und Treppen gemeint – abgebaut werden", fordert Harm.

Berufung durch den Kreistag

So gebe es Sprach- und Verständnisbarrieren in einer unnötig komplizierten Behördensprache, zu hohe Anforderungen bei der Beantragung von Sozialleistungen und zu wenig Unterstützung durch die staatlichen Stellen.

Alle drei muss der Kreistag noch berufen. Dies erfolgt in der Sitzung am 24. September.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.