Daldorf

"Nach unserem Hygienekonzept dürfen wir maximal 1000 Besucher gleichzeitig auf das Gelände lassen", sagt Erlebniswald-Leiter Stephan Mense. Von 11 bis 16 Uhr sei täglich geöffnet. Am vorigen Sonntag musste er gegen 13 Uhr die Türen wegen zu großen Andrangs schließen. Auf das Gelände durften Nachrücker erst, als andere Besucher es wieder verlassen hatten.

Auf der Internetseite (www.erlebniswald-trappenkamp.de) oder bei Facebook (www.facebook.com/ErlebnisWaldTrappenkamp/) könnten Besucher sich aktuell informieren, wie der Andrang sei, sagt Mense. Am Eingang müssen Besucher über die Luca-App auf dem Smartphone oder per Papierkontaktbogen ihre persönlichen Daten hinterlassen. So sollen bei einem positiven Coronafall die Kontaktpersonen zeitnah ermittelt werden können.

Gastronom zögert noch

Ein Verkaufsstand von Tim Schnoor bot im Erlebniswald Speisen und Getränke an, aber nur zum Mitnehmen. Sitzgelegenheiten durfte er bislang nicht zulassen.

Mit den niedrigen Infektionswerten beim Coronavirus im Kreis Segeberg wird nun Außengastronomie theoretisch möglich, also mit Sitzgelegenheiten. Doch Tim Schnoor zögert noch. Er hatte Anfang 2021 den Betrieb der ehemaligen Gastwirtschaft Waldküchenmeister übernommen. Der vorherige Pächter, so berichtet Schnoor, habe bereits Ende 2019 den Betrieb aufgegeben.

Bislang kleines Angebot für To Go

Genutzt hat Schnoor die große Küche bislang nicht. "Sie hatte ein Jahr lang brach gelegen, muss erst wieder instandgesetzt werden. Da müssen auch erst einige Handwerker wie Maler und Elektriker durch." Die seien aber zurzeit kaum zu bekommen.

Als Überbrückung hatte er zeitweise seinen Messewagen als Verkaufsstand für Waren "to go" genutzt, zuletzt einen Holzbau. Bis zu 250 Kunden am Tag nutzen das kleine Angebot wie Gegrilltes, Getränke, Waffeln und Eis.

"Das ist verrückt!"

Schnoor würde gerne die Außengastronomie öffnen. Doch eine Rückfrage bei der Kreisbehörde nach den Auflagen ließ Schnoor erst einmal zurückschrecken. Er habe erfahren: "Wenn wir eine Bestuhlung zur Verfügung stellen, müssen wir die Kontaktdaten der Kunden erfassen, die dort Platz nehmen. Das ist mit den Papier-Kontaktbögen ein zu großer Aufwand und personell nicht machbar."

Seine Platz-Kunden müssten also sowohl am Eingang des Erlebniswaldes als auch am Verkaufsstand jeweils ihre Kontaktdaten hinterlassen. Schnoor ist empört: "Das ist schlichtweg verrückt!"

Außerdem müsste Schnoor unterscheiden. Denn für To-Go-Kunden, die ihre Bestellung mitnehmen und wie bislang ganz woanders trinken und essen, wäre der Aufwand nicht nötig. Das sei doch kaum zu überblicken, sagt Schnoor.

Kreis verteidigt Auflagen

Kreissprecher Robert Tschuschke verteidigt die Auflage für den Gastwirt. "Der Gaststättenbesuch birgt ein besonderes Risiko, weil man gegebenenfalls über einen längeren Zeitraum in Kontakt zu Dritten kommt."

Außerdem sei die Zahl der Menschen, die die Plätze an der Gaststätte aufsuchen, kleiner als die Gesamtbesuchermenge des Erlebniswaldes. "Die Regelung ist deshalb sinnvoll, weil sie die Zahl der zu ermittelnden Kontaktpersonen eingrenzt und reduziert. Das hilft den Mitarbeitenden des Infektionsschutzes bei der Kontaktnachverfolgung, wenn sich Menschen positiv melden."

Für groß hält Tschuschke die Hürde für den Betreiber und die Kunden nicht. "Mit den technischen Hilfsmitteln, etwa der Luca-App, ist eine Kontaktdatenerfassung schnell und komfortabel möglich."

Amt bemüht sich um Lösung

Schnoor will nicht aufgeben. Er ist auch in Kontakt mit dem Amt Boostedt-Rickling. "Es ist wirklich sehr bemüht, eine Lösung zu finden." Aber Donnerstagnachmittag war die Lage noch unklar: "Die Behörden sind sich zurzeit noch nicht einig, wie und was ich darf", sagt Schnoor. "Ich weiß nicht, ob ich am Sonnabend zusätzlich die Außengastronomie aufmache."

Dennoch bereitet er alles vor, machte am Donnerstag auf der Terrasse mit dem Hochdruckreiniger Klarschiff. Die Innenräume dagegen sind noch länger tabu. "Auch da müssen erst einige Handwerker durch“, sagt er.

Schauröstanlage geplant

"Ich will dort im Sommer starten." Früher habe er schon mal ein Café in Reinfeld betrieben. Später sei er bei Messeveranstaltungen aktiv gewesen. Außerdem sei er Vertriebspartner der Rösterei Kalkberg-Kaffee in Bad Segeberg.

Langfristig möchte Tim Schnoor im Erlebniswaldtreff seinen Schwerpunkt auf das Kaffeegeschäft mit Kuchen und selbstgemachten Spezialitäten richten. Da die Kaffeerösterei in Bad Segeberg an die Kapazitätsgrenzen stoße, soll auch im Gastraum im Erlebniswald eine Schauröstanlage entstehen. Er habe auch vielerlei Kontakte zu örtlichen Manufakturen, deren Produkte er ebenfalls anbieten möchte.