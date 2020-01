Geldbörse ist wieder da

Kaltenkirchen

Es habe aufgeklappt und umgeben von Kassenzetteln im Vorgarten gelegen. Alle wichtige Papiere und Karten seien noch da, nur die 120 Euro Bargeld fehlen.

Bei Leichenbergung Geldbörse gestohlen

Besonders makaber an dem Fall: Die Feuerwehr Kaltenkirchen musste an jenem Tag eine Leiche bergen. Ein Rentner hatte sich mit dem hoch giftigen und verbotenen Pflanzenschutzmittel E605 selbst getötet. Wegen der giftigen Dämpfe mussten die Einsatzkräfte Chemikalien-Schutzanzüge tragen. Schwabbauer zog seine Privatkleidung dafür aus und legte sie in einen abgesicherten Bereich in eine Kiste. Von dort wurde die Geldbörse entwendet.

„Ich frage mich nach wie vor, was für ein Mensch so etwas in dieser Situation macht“, so Schwabbauer. Trotzdem sei er froh, dass die Papiere wieder da sind. „Die Polizei riet mir, mit der Neubeantragung noch etwas zu warten, weil die Börse vielleicht wieder auftaucht.“ Zum Glück hatte Schwabbauer sich daran gehalten.

