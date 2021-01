Bad Segeberg

Menschenleer sind die Gänge zwischen den Regalen. Keine diskutierenden Paare, welcher Farbton es denn nun für das Wohnzimmer werden soll. Kein Vergleichen der Fußleistenfärbung mit dem neuen Laminatboden. Nur hier und da rollt ein Mitarbeiter einen Einkaufswagen durch die Reihen und befüllt ihn mit Waren. Über mangelnde Arbeit können sich die Verkäufer aber nicht beklagen.

„Die Umsätze sind geringer als sonst“, erzählt zwar Steffen Schreiner. Der Marktleiter ist mit dem derzeitigen Geschäft trotzdem zufrieden. Mit dem Bestellprinzip hätten sich seine Mitarbeiter und die Kunden gut arrangiert. „Es wird gut angenommen“, erklärt Schreiner.

In den Markt dürfen nur Mitarbeiter

An sechs Tagen sind die Türen für die Kunden quasi offen. In den Markt dürfen zwar nur die Mitarbeiter. Doch bei vorheriger Bestellung können die Kunden an der Kasse bezahlen und den fertig gepackten Einkaufswagen mitnehmen. Durch ein Einbahnstraßensystem von Eingang zum Verkaufstresen bis zum Ausgang kommen sich die Abholer nicht in die Quere. „Wir haben die entsprechenden Hygienevorschriften umgesetzt“, betont Schreiner. Die Kunden spielen gut mit.

Muster zeigen - das geht nicht

Das Angebot wurde kaum eingeschränkt. Ein Farbton nach Wunsch kann im Markt von den Mitarbeitern ebenso angemischt werden wie auch Holz auf Maß zugeschnitten wird. „Wir können hier aber natürlich keine Muster zeigen“, erklärt der Marktleiter, dass die Angestellten nicht immer wieder unterschiedliche Produkte nach vorne zum Tresen bringen, von denen der Kunde dann am Ende eines auswählt. Die Käufer sollten schon recht genau wissen, welche Waren sie benötigen.

Gebraucht wird Vorstellungskraft

Eine ausführliche Beratung am Telefon sei aber durchaus möglich. „Jetzt ist etwas mehr Vorstellungskraft gefragt.“ Zusätzlich würden auch die Bilder der Produkte auf der Homepage des Unternehmens helfen. Insgesamt klappe die Beratung ganz gut, so Schreiner. „Viele Kunden sind sehr dankbar.“ Es müsse nicht gleich das geplatzte Wasserrohr sein, das schnell ersetzt werden muss. Die ein oder andere Reparatur fällt auch in Zeiten einer Pandemie an. Viele Nutzer von „Click & Collect“ freuen sich über die Möglichkeit, Baustoffe oder Werkzeuge im Markt abholen zu können.

Holz für den Ofen geholt

„Ich brauche ein Sägeblatt und Mörtel“, erzählt Karsten Schumacher. Der Neuengörser will an seinem Eigenheim werkeln. „Ich finde es gut, dass es dieses Angebot gibt.“ Wolfgang Fuchs ist derzeit bei seinem Sohn in Bad Segeberg zu Besuch. Der Kölner holte sich Brennholz für den Ofen. „Die Wärme ist einfach schöner“, erzählt Fuchs.

Im Markt geht es derweil weiter. Die nächsten Einkaufswagen müssen beladen werden. „Viele Mitarbeiter sind jetzt abteilungsübergreifend aktiv“, sagt Dirk Horstmann. Er ist eigentlich für die Abteilung rund um das Thema Garten zuständig. „Hier sind wir in der Saisonvorbereitung.“ Tische und Stühle für Balkon und Terrasse werden ins rechte Licht gerückt, damit beim nächsten Ansturm der Kunden im Geschäft alles am richtigen Platz ist. Zwischendurch klingelt das Telefon und die nächste Bestellung kommt rein. Dann heißt es für Horstmann und seine Kollegen, dass die passenden Produkte auf der rund 7000 Quadratmeter Verkaufsfläche gesucht und eingesammelt werden müssen.

Leute machen es sich zu Hause schön

„Viele wollen sich das eigene Zuhause schön machen“, glaubt Schreiner. Daher würde ein Teil des Geldes, das sonst für den Urlaub ausgegeben worden wäre, in die eigenen vier Wände investiert. Dank der Bestellmöglichkeit muss die Renovierung nicht aufgeschoben werden. „Wir sind weiter für unsere Kunden da.“

Eine ganze Reihe von Geschäften in Bad Segeberg und Umgebung bietet ebenfalls Abhol- oder Lieferservice an. Ein Blick auf die Homepage der Unternehmen oder ein Anruf könnte sich daher für diejenigen lohnen, die nicht auf das Ende des Lockdowns warten oder sich nicht (nur) auf den Online-Handel einlassen möchten.