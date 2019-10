Das Kreisveterinäramt hat in einer groß angelegten Aktion in Weddelbrook und Hagen 60 Pferde eines Zuchtbetriebes abgeholt. Die Tiere waren nach Angaben des Kreises Segeberg in schlechtem Zustand. Ihnen fehlte es an Futter und Wasser, einige waren krank ohne vom Tierarzt versorgt zu werden.