Henstedt-Ulzburg

Wie die Polizei am Montag mitteilte, sind am Sonnabend, 21. September 2019, in Henstedt-Ulzburg in Höhe der Diskothek im Kirchweg mehrere Personen in Streit geraten. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung wurde gegen 4 Uhr ein 23-jähriger Mann aus Norderstedt mit Messerstichen verletzt. Seine Verletzungen mussten stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

Ein Tatverdächtiger (23) wurde in Tatortnähe festgenommen und nach Vernehmung durch die Kriminalpolizei entlassen. Der Tatablauf stellt sich bislang als unklar dar.

Augenzeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Norderstedt unter 040/528060 in Verbindung zu setzen.

