Bad Segeberg

15.55 Uhr.

Ein Gewitter zieht über Bad Segeberg, während sich auf dem Marktplatz die Neugierigen für den Barley/Kühnert-Auftritt einfinden. Als ein heftiges Donnergrollen anhebt, deutet ein Bad Segeberger schmunzelnd gen Himmel. „ Kevin Kühnert kommt!“

16.15 Uhr.

Unter dem Motto „ Europa ist die Antwort“ sind allerlei Info-Stände um eine runde Bühne aufgebaut. Die kostenlosen „Europa-Waffeln“ werden mit Puderzucker versehen. Softdrinks sind käuflich zu erwerben.

16.30 Uhr.

Auf dem Marktplatz haben sich um die 200 Menschen eingefunden. Sophie Bachmann, frisch gewählte SPD-Vorsitzende aus dem Lübecker Ortsverein „Holstentor Tor“, übernimmt die Moderation und bittet die Schleswig-Holstein-Kandidaten Delara Burkhardt und Enrico Kreft auf die Bühne - aber einer fehlt da noch. „Er steht gerade im Fokus der Öffentlichkeit. Ich freue mich, dass wir heute nicht über ihn reden, sondern mit ihm.“ Kevin Kühnert betritt die Bühne. Nur vereinzelt mischen sich Pfiffe in den Applaus.

16.35 Uhr.

Enrico Kreft („ Europa ist Heimat“) und Delara Burkhardt („Ich wünsche mich ein Europa der Menschen“) sind schon voll im Wahlkampf-Modus. Eine kleine Grußadresse an die jungen Fridays-For-Future-Aktivisten, die neben der Bühne mit einem Pappschild („This is zero hour. Act now!“) die „Stunde Null“ propagieren und zum Handeln in Sachen Klimaschutz aufrufen, ist auch dabei.

16.40 Uhr.

Kevin Kühnert geht kurz auf das viel diskutierte Interview ein. „Es ging darum, eine Utopie zu zeichnen, aber auch die ersten sinnvollen Schritte zu gehen.“ Dafür erntet er Jubel. Er verarztet das Thema Mindestlohn in Europa, zieht gegen die „Steuer-Oasen“ Irland und Luxemburg zu Felde und fordert, die Subventionen für Kerosin und Schweröl zu streichen, auch wenn Flugreisen und Kreuzfahrten dadurch teurer werden. Statt dessen müsse die Bahn durch erhebliche Investitionen gestärkt werden. „Ich muss den Leuten doch die Möglichkeit geben, sich klimafreundlich zu verhalten“, sagt er. Nebenbei bekommt auch Versandhändler Amazon bekommt sein Fett weg. Enrico Kreft nimmt sich die Rechtspopulisten vor, fordert die „ Vereinigten Staaten von Europa“ und frotzelt in Richtung des Genossen Kevin: „Ich hoffe, dass ich jetzt nicht mit einer Utopie wochenlang in den Medien stehe.“ Das Publikum hört interessiert zu. Jetzt bleiben auch weitere Passanten stehen.

16.45 Uhr.

Kevin Kühnert hat Feierabend - zumindest auf der Bühne. Zusammen mit den beiden Kandidaten zieht er sich vor die Info-Stände zurück, raucht eine Zigarette nach der anderen und macht Selfies mit den Besuchern. Auch einige längere Gespräche führt er. Unterdessen braucht Schleswig-Holsteins SPD-Vorsitzende Serpil Midyatli exakt fünf Sekunden, um sich beim gesamten Publikum unbeliebt zu machen. „Liebe Bad Oldesloer, liebe Bad Oldesloerinnen...“, lautet ihre Begrüßung. Der Rest geht in einem gellenden Buh- und Pfeifkonzert unter. Auch der Hinweis auf das kürzlich erfolgte „Picknick im Park“ macht die Sache nicht besser. Das war nämlich am See. Und die Vorsitzende bei der SPD-Matinee am vergangenen Wochenende dabei. Da wusste sie noch, dass sie sich in Bad Segeberg befindet. „Tolle Stadt, die ihr hier habt!“, erklärt sie. Also Schwamm drüber! Schnell ruft sie den jüngsten SPD-Ortsvorsitzenden des Landes auf die Bühne: „Magnus Witten“! Nun gut - der heißt Wittern, aber der Fauxpas geht etwas unter. Er humpelt nach einem schmerzhaften Urlaubsunfall tapfer mit Krücken auf die Bühne, herzt die Genossin und überreicht ihr in bester SPD-Manier eine rote Rose. Als Serpil Midyatli das „tolle Wetter“ preist, fallen ein paar vereinzelte Regentropfen - aber danach die Sonne gewinnt, und der Auftritt läuft ab sofort ebenfalls wie geschmiert. Doch all das ist eh nur das Vorprogramm für den Auftritt von Katarina Barley.

16.50 Uhr.

Sie ist da. Die Justizministerin und Spitzenkandidatin für die Europawahl hat die Lage auf der Stelle im Griff. Die Besucher merken: Die kann Wahlkampf. Und zwar richtig. „Ich bin Europäerin mit jeder Zelle meines Körpers“, sagt die 50-jährige Deutsch-Britin. Die Großeltern ihrer Söhne stammen aus vier unterschiedlichen Nationen. Britische Wurzeln zu haben sei in Brexit-Zeiten übrigens nicht sonderlich unterhaltsam. Von ihrem Wahlkreis in Trier aus kann sie per Fahrrad gleich mehrere Nachbarländer erreichen: Frankreich, Belgien und Luxemburg. Als überzeugte Europäerin sei sie auch die erste Ministerin, die sich aus dem Amt heraus um einen Sitz in Brüssel bewirbt.

17.05 Uhr.

Die Frau kann WIRKLICH Wahlkampf. Als sich zwei Hunde mitten im Vortrag über diplomatische Schwierigkeiten in Europa direkt neben der Bühne kläffend angiften, nimmt sie die Steilvorlage mit Bravour auf. „Ich will jetzt nicht sagen, das sind Polen und Ungarn“, sagt sie - und holt sich Szenenapplaus ab und kehrt zum Konfliktthema zurück. „Das war jetzt eine kleine Kostprobe.“

17.15 Uhr.

Während Katarina Barley auf der Bühne vor allem die gemeinsamen Werte in Europa preist und betont, wie wertvoll der seit über 70 Jahren währende Frieden ist, hat Ray-Kevin Finger ein paar Meter weiter gut zu tun. Er pustet mit Druckluft Europa-Luftballons auf, so dass sie an die Passanten verschenkt werden können. Die Ballons finden reißenden Absatz.

17.20 Uhr.

Katarina Barley wechselt vom Referats- in den Dialog-Modus. Bei ihren Auftritt holt sie Zuhörer auf die Bühne, die ihr Fragen stellen dürfen. In der bunten Schar fallen die muskelbepackten Personenschützer mit ihren schwarzen Anzügen und Funkgeräten im Ohr auf. Man wird dran erinnert, dass die munter plaudernde Dame auf der Bühne dem deutschen Justizministerium vorsteht. Mit den meisten Gesprächspartnern ist sie beim „Du“, weil es SPD-Genossen sind.

17.30 Uhr.

Zu den Fragestellern, die in munterer Folge auf die Bühne kommen, zählt Professor Asmus Hintz, der die Sanierung der Marienkirche und die Einrichtung eines Kreismuseums in Bad Segeberg unterstützt. Er fragt unter anderem nach den Visionen der Kandidatin. Sie kommt erneut auf Wertegemeinschaft und Demokratie zu sprechen.

17.35 Uhr.

Zoe Reitt, Schülersprecherin am Städtischen Gymnasium, erkundigt sich nach den umstrittenen Maßnahmen zur Durchsetzung des Urheberrechts im Internet. „Die Antwort dauert jetzt etwas länger“, sagt Katarina Barley - und erläutert, warum sie das verabschiedete Gesetz in der jetzigen Form nicht gewollt hat. Einen strittigen Paragrafen hätte sie gern noch gekippt. „Aber das hat nicht geklappt.“ Doch dürfe man Europa nicht ablehnen, nur weil einem das Ergebnis einer Abstimmung nicht gefalle.

17.45 Uhr.

Stellvertretender SPD-Vorsitzender Jan Hauke Heinze diskutiert mit der Spitzenkandidatin über deutsche Rüstungsexporte. Nebenbei passt noch ein Gag ins Programm. „Wenn ich jemanden zu Unrecht duze - ich habe noch jede Menge Mitgliedsanträge dabei“, sagt Katarina Barley.

17.50 Uhr.

Das Bühnenprogramm ist vorbei. Es werden Autogramme geschrieben und Selfies gemacht.

18.05 Uhr.

Katarina Barley und ihre Entourage machen mit den örtlichen Genossen noch ein Erinnerungsfoto. Damit auch alle ein strahlendes Lächeln zeigen, bittet sie der Fotograf „ Bad Oldesloe!“ zu sagen. Auch Serpil Midyatli muss lachen.