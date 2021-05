Hasenmoor

Der Vorverkauf für den Auftritt des Musikers Milow am 16. September auf dem Gelände des Flugplatzes Hartenholm ist bereits gestartet. Der Belgier will bei den Besucherinnen und Besuchern in Hasenmoor für gute Stimmung sorgen. 2007 startete der Sänger, Komponist und Gitarrist Jonathan Vandenbroeck und dem Künstlernamen Milow durch. Sein aktuelles Album heißt "Lean on me", sein aktueller Hit - erschienen vor vier Wochen - "Asap". Bekannt wurde er auch dank seiner Teilnahme an der TV-Show "Sing meinen Song".

Zuhörende sitzen in Strandkörben

Der Veranstalter der Reihe Strandkorb Open Air bietet ab Mitte August bis Ende September zahlreiche Livekonzerte, bei dem die Zuhörenden in Strandkörbe sitzen. So sollen Abstand und Hygieneregeln in der Corona-Pandemie für ein sicheres Konzertvergnügen sorgen.

Mit dabei in Hasenmoor sind unter anderem Johannes Oerding, Rea Garvey, Doro Pesch, Max Giesinger und Jan Delay. Einige Konzerte sind bereits ausverkauft.