Die Beratungsstellen der Therapiehilfe im Kreis Segeberg sind in Zeiten der Corona-Krise erreichbar. „Viele Eltern nehmen das Angebot der Erziehungs- und Familienberatung an, um in diesen schweren Zeiten, ihre Sorgen zu besprechen“, sagt Marius Neuhaus, Einrichtungsleitung der Therapiehilfe gGmbH.