Bis zum frühen Nachmittag lag die Beteiligung an der Bürgermeister-Stichwahl in Bad Segeberg klar hinter den Vergleichswerten des ersten Wahlgangs vor drei Wochen. Sollte sich der Trend bis zur Schließung der Wahllokale fortsetzen, würde die Wahlbeteiligung am Ende bei rund 40 Prozent liegen.