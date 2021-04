Wie jemand, der Abschied von einem Lebenstraum nimmt, wirkt David Bünz nicht. Im Gegenteil: Der 29-Jährige steckt voller Pläne. Er lässt keinen Zweifel daran, dass er seinen Que-Danceclub in Bad Segeberg wieder öffnen wird. Und auf diesen Moment will er vorbereitet sein.

Das „Que“ ist noch lange nicht am Ende

Danceclub in Bad Segeberg

Danceclub in Bad Segeberg - Das „Que“ ist noch lange nicht am Ende

Danceclub in Bad Segeberg - Das „Que“ ist noch lange nicht am Ende

Von Thorsten Beck