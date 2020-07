Wahlstedt

Der Komplex im Stadtzentrum, allerdings nicht an einer der Hauptstraßen gelegen, ist unterkellert. "Das gesamte Haus ist natürlich barrierefrei gestaltet", betont Landesvereinssprecherin Regina Rocca. Die Zwei-Zimmer-Wohnungen seien zwischen 49 und 57 Quadratmetern groß, die meisten mit Balkon oder Terrasse, mit einer Einbauküche, zu der auch eine Geschirrspülmaschine gehört, sowie mit einem Notrufsystem ausgestattet. "Die zukünftigen Bewohner finden sämtliche Anschlüsse für Telefon, TV und Internet betriebsbereit in ihrer neuen Wohnung vor." Sie könnten über die zur jeweiligen Einheit gehörende Rufnummer frei in das deutsche Festnetz und ins Mobilnetz telefonieren. Auch ein Internet-Zugang über WLAN stehe ihnen im Rahmen des jeweils möglichen Datenvolumens frei zur Verfügung.

Ein Carport für jede Wohnung

Der Aufzug fahre bis hinunter in den Keller. Denn dort gehöre zu jeder Wohnung ein entsprechendes Abteil als Lagermöglichkeit. "Außerdem gibt es unten einen Trockenraum, einen Fahrradkeller und einen Raum für Rollstühle und Rollatoren", erklärte Rocca. Zu den Wohnungen gehörten darüber hinaus 20 Carports hinter dem Haus und vier Parkplätze davor. Von den Parkplätzen führe ein direkter Weg ins Gebäude.

9,20 Euro Miete pro Quadratmeter

Die Grundmiete beträgt laut Landesverein 9,20 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen Kosten für Heizung und Wasser sowie sonstige Betriebskosten. Die Mieter der betreuten Wohnungen leben eigenständig, haben aber durch die Serviceleistungen Sicherheit und bei Bedarf Unterstützung. Diese Leistungen, für die die erste Person in einer Wohnung einen Kostenbeitrag von 60 Euro, die zweite von 20 Euro leistet, umfassen einer Pressemitteilung zufolge eine Notruf-Anlage, die Tag und Nacht besetzt ist und über die im Bedarfsfall Hilfe gerufen werden kann, sowie Beratung in persönlichen Angelegenheiten inklusive Vermittlung von nachbarschaftlichen Kontakten und anderen Hilfsangeboten, wie etwa Zimmer- und Fensterreinigung oder Wäscheversorgung.

Essensmöglichkeit im Paul-Gerhardt-Haus

Hinzu komme die Teilnahme an kulturellen, geselligen und kirchlichen Veranstaltungen im ebenfalls von der Inneren Mission betriebenen Paul-Gerhardt-Haus an der nahegelegenen Waldstraße. Mittagsmahlzeiten könnten auf Wunsch ebenfalls dort eingenommen werden. Das Alten- und Pflegeheim verfügt im zweiten Stock über einen großen, hellen Speise- und Gemeinschaftssaal. Das Essen wird dort von zehn Beschäftigten täglich frisch zubereitet: "Wir verwenden Produkte von der Fleischerei oder der Bäckerei des Landesvereins", hatte dessen Leiter Stephan Kühn, der auch das Angebot beim Betreuten Wohnen koordiniert, kürzlich berichtet.

Nachfrage weiterhin hoch

86 Einzelzimmer und drei Doppelzimmer gibt es in dem Pflegeheim, allesamt mit Bad. Die Nachfrage nach Zimmern sei unverändert groß, ebenso wie für die Betreuten Wohneinheiten. Bereits seit 1994 gibt es 15 Wohnungen direkt neben dem Paul-Gerhardt-Haus in der Waldstraße 3, in direkter Nachbarschaft zur Begegnungsstätte. Bereits 1996 kamen weitere 15 Wohnungen an der Dorfstraße 9 hinzu, 2011 wurden 33 im Birkenweg festgestellt. Nun folgen also noch einmal 20 in der Poststraße. Was ihnen allen gemeinsam ist: Sie liegen zentral. Geschäfte, Arztpraxen oder das Rathaus sind problemlos auch zu Fuß erreichbar. Selbst zum Kleinen Theater am Markt ist es nicht allzu weit.

Bei Bedarf bietet der Landesverein seinen Mietern auch Hilfe bei der Suche nach einem Platz in einer Pflegeeinrichtung. Der früheste Einzugstermin ist der 15. August 2020. "Es sind bereits 14 Wohnungen fest reserviert, derzeit sind noch sechs Wohnungen frei", sagt Stephan Kühn. Interessenten können sich direkt an ihn wenden (Telefon: 04554/99320).

