Am Wochenende haben in Henstedt-Ulzburg der SPD-Ortsverein und der CDU-Ortsverband die Plakate für ihre Kandidaten in der Gemeinde verteilt. Ulrike Schmidt (unterstützt von SPD) und Holger Diehr (von CDU, BFB und FDP) lächeln nun von etlichen Plakaten und bitten die Wähler um ihre Stimmen.