Segeberg Blitzeinschlag - Haus in Geschendorf brannte Nach einem Blitzeinschlag am Mittwochnachmittag hat ein Haus in Geschendorf (Kreis Segeberg) Feuer gefangen. Der Dachstuhl brannte aus, das Badezimmer wurde beschädigt. 112 Feuerwehrleute löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Der Hausbesitzer hatte eine Minute zuvor das Haus erlassen.

Von Gerrit Sponholz

In ein Haus in der Dorfstraße in Geschendorf (Kreis Segeberg) war ein Blitz eingeschlagen und hatte einen Brand im Dachstuhl ausgelöst. Quelle: Feuerwehr Geschendorf