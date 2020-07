Boeing streicht an den Standorten Kaltenkirchen und Norderstedt insgesamt 64 der 375 Arbeitsplätze. Das bestätigte der US-Luftfahrtkonzern auf Nachfrage. Die Sparte Logistik in Kaltenkirchen werde komplett geschlossen. In Kürze sollen Verhandlungen mit dem Betriebsrat aufgenommen werden.