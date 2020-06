Jetzt mischt auch Eon in Segeberg mit

Kreis Segeberg

Das Energieunternehmen interessiert sich für manche mögliche Photovoltaik-Fläche. "Eon ist in dieser Region in Gesprächen mit Flächeneigentümern und Behörden", bestätigt Eon-Pressesprecher Stefan Moriße. "Konkretere Informationen können wir zum aktuellen Stand noch nicht geben."

Grundsätzlich sei Photovoltaik (PV) in jeder Hinsicht attraktiv. "Solarenergie gehört zu den wichtigsten Energieträgern in Deutschland und trägt zusammen mit der Windkraft zu einem Großteil des regenerativ erzeugten Stroms bei."

Rekordzahl bei Solarenergie

Das zeigten auch die aktuellen Zahlen. "Der Mai war bereits der vierte Monat seit Jahresbeginn, in dem mehr Solarenergie in das Stromnetz eingespeist wurde als 2019."

Nun wird eifrig in manchen Orten hinter verschlossenen Türen und in öffentlichen Sitzungen über neue Solarparks diskutiert. Denn anders als Bauernhöfe oder Windkraftanlagen sind Solarparks außerhalb der Ortschaften keine privilegierten Vorhaben.

Keine privilegierten Bauten

Es ist eine Bauleitplanung erforderlich. Bürger dürfen mitreden und die Gemeindepolitiker können entscheiden. Deshalb müssen die Investoren Überzeugungsarbeit leisten.

Das wohl zweitgrößte Projekt Schleswig-Holsteins nimmt Formen an. Die Solarwind Projekt GmbH (SWP) aus Hamburg stellte in einer Gemeindevertretersitzung auf Gut Pronstorf ein Konzept für den Acker von Hans-Caspar Graf zu Rantzau vor, der auch Gemeindevertreter ist. Ab Ende 2021 sollen die Module 30 Jahre lang Strom erzeugen. 50 Megawattstunden sind angepeilt.

Strom für 12500 Haushalte

Das könnte den Bedarf von 12500 Haushalten decken. Dadurch würden 25000 Tonnen Kohlendioxid eingespart, die bei einer Stromerzeugung durch fossile Brennstoffe anfallen würden.

Die Module würden auf Gestellen montiert und in Nord-Süd-Richtung mit 20 Grad Neigung installiert. Die Modulunterkante liegt 70 Zentimeter über dem Boden, die Oberkante bei 2,80 Meter. Die Module sollen Schnee und Sturm widerstehen.

Betreiber wäre Enerparc

Der Solarpark wäre von einem 2,30 Meter hohen Zaun umgeben. Es soll Platz genug sein für Kleinsäuger, Vögel und Schafbeweidung. Der Rückbau soll garantiert werden.

Betreiber und Partner wäre die Enerparc AG aus Hamburg. Laut Solarwind sei Enerparc der deutsche Marktführer im Segment der Freilandanlagen. Enerparc hat nach eigenen Angaben Kraftwerke mit über 1800 MW Gesamtleistung im Eigenbestand.

Hoffen auf Gewerbesteuer

Große Diskussionen hat es in der Gemeindevertretersitzung nicht gegeben, sagt Pronstorfs Bürgermeisterin Bettina Albert. Ein Bürger hätte nur über die Größe des Projekts gestaunt. Politisch entschieden über das Projekt ist noch nicht. "Das ist durchaus offen, wir müssen mal sehen."

Vielleicht werde das Projekt etwas kleiner. "Wir erhoffen uns als Gemeinde Gewerbesteuer", sagt Albert. Es gebe Gespräche. Über Details wollte sie nicht reden.

Ähnlich vorsichtig äußert sich Stefan Müller, Operativer Vorstand von Enerparc. "Grundsätzlich ist es möglich, dass eine Gemeinde finanziell von einem Solarpark profitiert. In welchem Umfang Gewerbesteuereinnahmen zufließen, ist von diversen Faktoren abhängig, insbesondere der Steuergesetzgebung. Darauf haben wir dann keinen Einfluss."

Projekte auch in Weede und Strukdorf

Die Gemeindevertretung Strukdorf spricht am Mittwoch, 10. Juni, ab 19.30 Uhr in der Maschinenhalle von Familie Leonhardt über einen Solarpark zwischen A20 und der früheren B206.

Und auch die Gemeindevertretung Weede plant, in einer internen Arbeitssitzung, sich über ein Projekt in Steinbek an der A20 informieren zu lassen.

Etwa 16 bis 17 Hektar hat ein Projektentwickler im Auge, sagt Bürgermeister Bernd Sulimma. Die Flächen liegen beidseits der A20, fern von Häusern. "Dicht an der Autobahn stört das nicht." Schon vor Monaten habe sich ein anderer Planer an die Gemeinde gewandt. Der wollte am A20-Parkplatz Kronberg in Weede bauen. Das sei aber im Sande verlaufen.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.