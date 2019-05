Bornhöved

„Das ist die Gelegenheit, die beiden heil zu kriegen“, frohlockte Astrid Hamann am Sonnabend und drückte im neu eröffneten Repair-Café Bornhöved gleich zwei Puppen in die hilfsbereiten Arme von Ralf Demmler.

Jeden ersten Sonnabend im Monat öffnet das Reparaturen-Café

Die 75-jährige Rentnerin war eine der 20 Besucher, die schon in der ersten Stunde in die neue Einrichtung am Kuhberg 3 kamen. Mit Sekt und Kaffee stießen sie mit Friedrich Wilhelm Mörtl und seinen Mitstreitern an. Ab sofort bieten sie an jedem ersten Sonnabend im Monat von 14 bis 17 Uhr kostenlos kleine Reparaturdienste für Rentner an.

Bürgermeister Reinhard Wundram lobte das Engagement. Die Gemeinde habe gerne die Räume zur Verfügung gestellt, die nach dem Auszug der Volksbankfiliale frei geworden sind.

Für Mörtls Team sind die Räumlichkeiten optimal. Sogar eine komplett eingerichtete Küche steht bereit zum Kaffee kochen und Teig für Waffeln zubereiten. Denn wenn die Reparatur ein bisschen dauert, kann man sich die Zeit im Repair-Café mit Kaffee und Kuchen oder Waffeln und einem Klönschnack vertreiben.

„Es ist auch ein Treffpunkt“, sagte Petra Maas, die am Eingang die Besucher willkommen hieß. „Aber nur für diejenigen, die etwas zum Reparieren bringen“, betonte sie. Konkurrenz zum Café auf der anderen Straßenseite soll vermieden werden.

40 Jahre alte Puppen erinnern an die Kinder

Dass bei einem Stuhl ein Bein fehlt oder der Toaster nicht mehr funktioniert, muss kein Grund sein, die Sachen wegzuwerfen, findet Friedrich Wilhelm Mörtl. Zumal gerade bei älteren Menschen an dem einen oder anderen Ding Erinnerungen hängen. Wie bei den Puppen von Astrid Hamann. „Die sind 40 Jahre alt und erinnern mich an meine Kinder“, berichtete sie.

Manches wird zum Funktionieren gebracht, ohne dass es neu aussieht. „Eine Spax-Schraube und ein bisschen Holzleim“, müssen reichen, wenn ein alter Stuhl aus dem Leim geht, erklärte Seniorenbeauftragter Carsten Behrends, der hin und wieder als Helfer einspringen will.

Astrid Hamann jedenfalls war zufrieden mit ihrem Besuch. Zwar bedauerte Ralf Demmler beim ersten Reparaturversuch, das sein Sofortkleber nicht zum Kunststoff der Puppe passe. Aber so bietet sich für seine Kundin die Gelegenheit, am 1. Juni wieder zu kommen. Ob dann der richtige Kleber da ist, kann sie zwar nur hoffen. Aber Kaffee, Kuchen und Gelegenheit zum Klönschnack sind schon sicher.