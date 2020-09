Die Beiträge von Anliegern zum Straßenausbau bleiben ein heißes Eisen in Bornhöved. Während der Sitzung der Gemeindevertretung machten Anwohner der Straße Silgen Bargen erneut ihrem Unmut Luft. Die Politiker wollen in einem Brief Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) an ein Versprechen erinnern.