John Bielenberg im Freiluft-Training

Sülfeld

An handfestes Sparring oder gar Wettkämpfe muss derzeit noch kein Gedanke verloren werden. Die Abstandsregeln im Rahmen der die Corona-Pandemie einschränkenden Maßnahmen gehen vor. Partnerübungen mit seinem Trainer Athar Ghazal jedoch sind möglich - der 41-jährige Kfz-Mechaniker ist auch der Vater von John Bielenberg.

Lesen Sie auch:Boxsport in Kaltenkirchen ist schwer angezählt

Anzeige

"Trotz der Coronavirus-Zeiten muss mein Sohn fit bleiben", sagte Ghazal, ehe er sich nach einem Besuch im Fitnessbereich des Sülfelder Physiotherapeuten Günter Daniel auf dem Grundstück eines Freundes die Pratzen über Hände und Unterarme zog. " John haut stärker zu als vorher - das Krafttraining der letzten Wochen zahlt sich aus!", so der stolze Vater, der selbst dreimaliger Deutscher Amateurmeister und anschließend Nationaltrainer im deutschen Amateurkader war.

Weitere KN+ Artikel

Das lange Warten auf den zweiten Profi-Fight

John Bielenberg wartet unterdessen auf seinen zweiten Profi-Kampf. Den ersten Fight konnte er durch K.O. in der ersten Runde für sich entscheiden. Für den Lübecker geht es um den Titel des Deutschen Meisters im Leichtgewicht in der Klasse bis 61,2 Kilo. Nächste Kampftage sollen stattfinden in Lübeck und auch im Kreis Segeberg - wenn es denn durch Lockerungen wieder möglich sein wird.

"Was den Fußballprofis genehmigt wird, sollte auch für das Profiboxen gelten", sagt Athar Ghazal. Sein Sohn stimmt zu und ergänzt: "Mein Promoter und Manager Alexander Petkovic aus München arbeitet mit Fachleuten an einem Konzept und führt Verhandlungen mit den Betreibern von geeigneten Sportstätten."

Aus John Bielenberg soll einmal ein ganz Großer werden

Der im Lübecker Stadtteil Eichholz wohnende Boxer John Bielenberg gilt als größtes deutsches Nachwuchstalent. Nach dem Okay seines Vaters unterschrieb er im Herbst vergangenen Jahres den Profivetrag bei "Petkos Boxpromotion".

Beim Amateur-Boxclub Olympia Lübeck kämpfte der Neuprofi vorher überaus erfolgreich als Amateur und machte auf sich aufmerksam. Nach drei Deutschen Meistertiteln 2017, 2018 und 2019 wurde er zuletzt als bester Boxer Deutschlands ausgezeichnet. Als Kapitän der Nationalmannschaft vertrat Bielenberg Deutschland zudem bei zahlreichen Turnieren.

Die Bilanzen sprechen für den 17-jährigen Lübecker

Bei der Jugend-Europameisterschaft in Rumänien errang der Faustkämpfer die Silbermedaille. John Bielenberg stand mit seinen 17 Jahren schon in 80 Kämpfen im Boxring, verlor dabei lediglich siebenmal. Die letzten vier Jahre konnte ihn in Deutschland niemand bezwingen.

"Wir haben mit John Bielenberg das größte Box-Talent Deutschlands verpflichtet. Mit seinen bisherigen Leistungen im Ring hat er die Boxexperten von sich überzeugt. Wir haben viel vor, werden ihn vorsichtig aufbauen", verkündete Petkovic, der noch weitere Top-Boxer unter Vertrag hat.

"Weltmeister in einem der großen Profiboxverbände möchte ich werden. Vier bis fünf Jahre gebe ich mir dafür Zeit", zeigt John Bielenberg, der die US-Boxlegende Floyd Mayweather als Vorbild nennt, seine Ziele auf. Mangelndes Selbstvertrauen kann dem jungen Profiboxer, der durch weiteren Muskelaufbau später im Supermittelgewicht zwischen 72,5 und 76,2 Kilo antreten will, nicht nachgesagt werden.

Lesen Sie auch: Gastronomie, Sport: So wird gelockert

Wenn endlich der nächste Kampf nach den Corona-Beschränkungen terminiert ist, soll es allerdings erst einmal wieder zu den boxspezifischen Vorbereitungen in die Trainingshalle von Olympia Lübeck gehen. " John hat mit Willensstärke, guter Angriffs- unter Kontertechnik und Nehmerqualitäten eigentlich alles, was ein erfolgreicher Profiboxer braucht. Ihm steht die Boxwelt offen", unterstreicht sein Vater und Trainer Athar Ghasal.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite