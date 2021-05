Nachwuchsboxer Razmik Sargsyan hat gewaltige Schritte nach vorn gemacht: Der 19-Jährige, der für die Kaltenkirchener TS in den Ring steigt, durfte sich am nationalen Olympiastützpunkt mit echten Hochkarätern messen und gewann einen Kampf in Polen. Sein Ziel ist, selbst bei Olympia dabei zu sein.