Feuerwehr rettet Seniorenheim-Bewohner

Bad Bramstedt

Die Feuerwehr hat in der Nacht zu Mittwoch einen Brand in Seniorenheim in Bad Bramstedt ( Kreis Segeberg) gelöscht.

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, war es in einer Wohnung der Wohnanlage zu dem Brand gekommen. Unter Atemschutz gelang es der Feuerwehr das Feuer zu bekämpfen. Der 72- Jährige Bewohner wurde mit der Drehleiter gerettet und kam in ein Krankenhaus. Das Seniorenheim wurde laut eines Polizeisprechers vorübergehend geräumt.

Feuerwehr rettet Bewohner

14 Personen wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens waren zunächst unklar.

Von RND/dpa