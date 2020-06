Brandschaden: Gazelle öffnet noch nicht

Bad Bramstedt

Tom Möller, Wirt der Gazelle, hatte die Wochen, in denen sein Lokal schließen musste, gut genutzt. Eine neue Küche wurde eingebaut, die Wände bekamen neue Farbe, das Kühlhaus wurde überdacht. "Die Terrasse hatte ich mir zum Schluss vorgenommen", erzählt Möller. Und damit nahm das Unglück seinen Lauf.

Flamme verursachte Schwelbrand

Tom Möller vergrößerte den Garten, riss altes Buschwerk raus und vernichtete mit einem kleinen Flammenwerfer Unkraut, auch entlang der Mauer des kleinen Anbaus im hinteren Teil des Lokals. Was er nicht bemerkte: Durch einen Haarriss im Mauerwerk drang eine Flamme ein, die unter dem Boden für einen gefährlichen Schwelbrand sorgte. Gefährlich vor allem deshalb, weil ein Schwelbrand oft lange Zeit unbemerkt bleibt.

Feuerwehr musste lange nach Brand suchen

So auch in der Gazelle. "Erst vier Stunden später sah ich eine kleine Rauchfahne, wie von einer Zigarette über dem Dach", erzählt Möller. Er suchte alles ab, fand aber nichts. Die Feuerwehr wurde alarmiert. "Die ersten Feuerwehrleute fanden auch nichts, aber dann irgendwann wurde jemand fündig, als sie den Boden aufmachten." Da war der Schwelbrand schon so groß, dass vom Anbau letztlich nur noch die Steine stehen bleiben konnten. "Der ganze Unterbau, das Dach, die Wandverkleidung und die Elektronik müssen neu gemacht werden", erklärt Möller.

Ersparnisse ins Lokal gesteckt

Derzeit sind die Handwerker rund um die Uhr in der Gazelle beschäftigt. "Alle sind sehr hilfsbereit und versuchen, mich dazwischenzuschieben", sagt der Wirt. Doch wann genau alles fertig sein wird, kann Tom Möller noch nicht sagen. "Vielleicht in zehn Tagen oder zwei Wochen", hofft er. Schlecht ginge es dem Wirt aber trotzdem nicht. "Die Zeit der Schließung während der Corona-Krise habe ich eigentlich genossen", sagt er.

Mehr Zeit mit der Familie und Zeit für die Renovierungen in der Gazelle – die Auszeit passte. Möller beantragte staatliche Hilfe und bekam 9000 Euro. Das habe auch nur gereicht, weil er derzeit keine fest angestellten Mitarbeiter habe. "Meine Ersparnisse sind jetzt zwar aufgebraucht, aber ich wollte lieber investieren", sagt Möller. Für den Brandschaden kommt zum Großteil die Versicherung auf.

Gäste freuen sich auf Wiedereröffnung

Nicht nur der Wirt freut sich auf die baldige Wiedereröffnung, auch seine Gäste. "Ich habe viele Nachrichten und Anrufe erhalten. Die Öffnung wird sehnlichst erwartet", erzählt der Gastronom. Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich seines Lokals muss Möller kaum etwas ändern, um den Corona-Maßnahmen gerecht zu werden: "Alle Tische stehen ohnehin anderthalb Meter auseinander."

