Zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 13.30 Uhr, haben Unbekannte an einem Kiosk am Bad Bramstedter Bahnhof, König-Christian-Straße, ein Feuer gelegt. Nach Angaben der Kriminalpolizei wurde in der Nähe der dortigen Toiletten wohl eine brennbare Flüssigkeit verschüttet und angezündet.