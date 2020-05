Darum steht ein Bewohner unter Verdacht

Knapp zwei Wochen ist es her, dass eine Flüchtlingsunterkunft in Högersdorf niedergebrannt ist. Ein 22-jähriger Bewohner sitzt seither in Untersuchungshaft. Es besteht Verdacht auf versuchten Mord und schwere Brandstiftung. Nun äußert sich die Staatsanwaltschaft zum möglichen Motiv.