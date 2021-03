Henstedt-Ulzburg

Strahlend blauer Himmel, Frost im Boden und dementsprechend guter Untergrund zum Arbeiten: Unter diesen optimalen Bedingungen wurde am Montagfrüh vom Team des Unternehmens Kröger aus Wakendorf II damit begonnen, die Furt durch die Alster in der Gemarkung Henstedt-Ulzburg anzulegen. Bereits in der Vorwoche war die nicht mehr verkehrssichere Schlappenmoorbrücke im Naturschutzgebiet Oberalsterniederung abgerissen worden.

Geröll als oberste Schicht der Furt

Nun waren Hansjörg Kröger und sein Baggerfahrer Hartmut Neumann sowie ein Hilfsmann dabei, die Furt anzulegen. Das erforderte Können und Fingerspitzengefühl. "Der Untergrund ist nicht tragfähig", berichtet Kröger. Nachdem die Brücke weg war, begannen seine Mitarbeiter damit, eine Zufahrt hinab zum Alsterlauf anzulegen.

Als Erstes wurde in die Furt ein Geogitter eingelegt, berichtet Hansjörg Kröger. Dieses Gitter mit Vlies braucht es zur Stabilisierung. Darauf kamen 30 Zentimeter feiner Kies, es folgte eine weitere Lage Geogitter sowie noch mal 15 Zentimeter Kies. Obendrauf kamen 30 Zentimeter Geröll. Das, so Kröger, ist auch der neue "Fahrbelag". "Vielleicht kommt da noch etwas feiner Kies drauf", meint Hansjörg Kröger. Schließlich solle man durch die Furt gut gehen und sein Fahrrad schieben können.

Die Alster ist mindestens 30 Zentimeter tief

Wobei das Passieren der Alster wohl künftig nicht so einfach wird. "Bei normalem Wasserstand ist die Alster in der Furt 30 Zentimeter tief", sagt Kröger. Bei Hochwasser dementsprechend höher. Ohne Gummistiefel, da sind sich alle einig, kommt man einigermaßen trockenen Fußes nicht auf die andere Seite der Alster.

Seit Jahren diskutieren Bürger, Gemeindeverwaltung, Politik und Land über die marode Brücke, die als Querung über die Alster von Spaziergängern, Radfahrern und - mit schwerem Gerät - von Nabu-Mitgliedern genutzt wird. Die Naturschützer müssen mit Fahrzeugen einmal im Jahr auf die andere Seite der Alster, um die Orchideenwiese zu mähen.

Unklar, wem die Brücke gehörte

Im Laufe der Jahrzehnte hatte die Holzbrücke gelitten und war letztlich als nicht mehr sicher eingestuft worden. Unklar war immer, wem das Bauwerk gehört. Das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (Melund) betonte stets, dass der Gemeinde Henstedt-Ulzburg die Schlappenmoorbrücke gehöre, die Gemeindeverwaltung hingegen wies das von sich und fühlte sich nicht zuständig.

Das Melund letztlich war für den Abriss und den Ersatz mit einer Durchfahrt. Die Kommunalpolitik stimmte dieser Maßnahme vor zwei Jahren zähneknirschend zu. Ausschlag hatten die Kosten für eine neue Brücke gegeben. Über 200.000 Euro sollte der Ersatz kosten. Das war den Henstedt-Ulzburgern zu viel. Es gab das Okay der Politik für den Abriss.

Ein letzter Rettungsversuch für die Brücke

Vor einigen Wochen aber machte die CDU-Fraktion einen neuen Anlauf, um die Brücke zu retten oder eine Alternative auf die Beine zu stellen. Gab es zunächst ein kategorisches Nein von Gemeinde und Land, zeigte sich aus CDU-Sicht doch ein kleiner Hoffnungsschimmer am Horizont. Wie Bauamtsleiter Jörn Mohr mitteilte, habe das Land signalisiert, dass es eine Möglichkeit für eine neue Querung der Alster geben könnte.

Norbert Wenk, Jäger, Naturschützer und Henstedter, setzt sich zusammen mit anderen Bürgern dafür ein, dass es eine Alternative zur Schlappenmoorbrücke geben soll. "Und die muss hier auf dieser Trasse der alten Brücke eingerichtet werden", sagt Wenk. Ein anderer Standort sei ein weiterer Eingriff in die Natur, der vermieden werden solle.

Biologe schaute sich Brücke und Umgebung vor dem Abriss an

Baggerunternehmer Hansjörg Kröger berichtet, dass er und seine Mitarbeitenden bereits im Februar zum Abriss anrücken sollten, aber das Wetter habe nicht mitgespielt. "Da war das Wasser zu hoch", sagt er. Da die Arbeiter erst jetzt im März starten konnten, war extra ein Biologe vor Ort, um zu sehen, ob Fledermäuse an der Brücke ihr Quartier bezogen oder Vögel bereits mit dem Brutgeschäft begonnen hatten. Der Fachmann gab sein "Okay".

In der unmittelbaren Nähe der Furt soll Kröger noch ein Laichbett für Neunaugen anlegen. "Aber ob wir das jetzt noch schaffen, ist unklar", berichtet Kröger. Man müsse sich an den Kreislauf der Natur halten und Zeiten einhalten. Die Furt soll spätestens Mitte der Woche fertig sein.