Brücke über B206 wird saniert

Bad Segeberg

Die Hinweistafeln sind bereits seit einigen Tagen an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet platziert – bislang aber noch durchgestrichen. Gleichwohl kündigen sie Großes an, denn sie betreffen Bad Segebergs wohl meist befahrenen Verkehrsknotenpunkt.

Brücke 1966 errichtet

Das im Jahr 1966 errichtete Brückenbauwerk müsse „aufgrund von vorhandenen Schäden infolge seiner Nutzung und seines Alters instand gesetzt werden“, teilte die Kieler Behörde mit. Insbesondere sollen der Fahrbahnbelag und der Fahrbahnübergang erneuert sowie umfassende Betoninstandsetzungsarbeiten am Überbau und in den sogenannten Hohlkästen vorgenommen werden.

Sperrung zunächst bis Mittwoch

Für die umfangreichen Arbeiten wird die B432 zwischen den Einmündungen zur B206 und der Straße „An der Trave“ ab Montag, 6. April, um 6 Uhr, voll gesperrt, um zunächst den Belag und die bituminösen Übergänge zu erneuern. Des Weiteren sollen bei dieser Gelegenheit – geeignetes Wetter immer vorausgesetzt – auch die Entwässerungsleitungen und Straßenabläufe gereinigt werden. Diese Arbeiten werden laut Landesbetrieb bis voraussichtlich 8. April, gegen 23 Uhr, andauern.

Umleitungen ausgeschildert

Die Umleitungen sollen in dieser Phase so laufen: Der aus Süden kommende Verkehr auf der B432 wird durch entsprechende Schilder an der Anschlussstelle Segeberg-Süd auf die A21 in Richtung Kiel zur Anschlussstelle Segeberg-Nord und weiter auf die B206 in Richtung Lübeck geleitet. In Bad Segeberg selbst weist die Umleitungsbeschilderung über die Straße Am Landratspark und die Hamburger Straße weiter zur Ziegelstraße (B432) in Richtung Scharbeutz ( Ostsee).

Der aus Norden anrollende Verkehr auf der B432 in Fahrtrichtung Hamburg wird der Pressemitteilung zufolge über die B206, die A21 (von der Anschlussstelle Segeberg-Nord zur Anschlussstelle Segeberg-Süd) auf die B432 Richtung Hamburg geführt. „Der aus Norden kommende Verkehr auf der B432 in Fahrtrichtung Lübeck wird über Hamburger Straße und Am Landratspark auf die B206 Richtung Lübeck geleitet.

Weiter geht es nach Ostern

Nach einer Pause sollen die Arbeiten dann gleich nach Ostern, am Dienstag, 14. April, Punkt 7 Uhr, wieder aufgenommen werden. Sie dauern bis voraussichtlich Ende Juni. In dieser Zeit wird die B206 direkt unter der Brücke für die Betoninstandsetzungsarbeiten im Wechsel halbseitig gesperrt; es wird währenddessen ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung eingerichtet.

Eine Zufahrt von der Straße An der Trave auf die B432 wird während der gesamten Bauzeit allerdings nicht möglich sein. Anlieger werden während dieses Bauabschnittes gebeten, über die Riihimäkistraße auf die Bundesstraße zu fahren.

Die Verkehrsführung sei regulär mit der Polizeidirektion Bad Segeberg, dem Kreis Segeberg, der Stadt Bad Segeberg und dem Buslinienbetreiber abgestimmt worden. Der LBV.SH bittet, „sich auf die erforderliche Baumaßnahme einzustellen und um rücksichtsvolles Verhalten zum Schutze der Menschen auf der Baustelle“.

Mit der Ausführung der Brückeninstandsetzung ist eine regionale Baufirma aus Lübeck beauftragt worden.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.