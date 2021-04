Kaltenkirchen

Vor einem Jahr schien es, als sei Brotbacken das absolute "Corona-Hobby" geworden. Auch andere Do-It-Yourself-Bücher machten einen Großteil des Buchhandel-Umsatzes aus: Nähen, Gärtnern, Kochen oder Kinder beschäftigen. Das zweite Kuriosum zu Beginn der Pandemie: Der Roman "Die Pest" von Albert Camus aus den 1940er-Jahren wurde wieder in die Bestsellerlisten gehievt. Und auch andere "Grusel-Lektüre" war sehr beliebt.

Lesen ist höchst individuell

Hat sich das Leseverhalten nach über einem Jahr Pandemie verändert? "Teilweise", hat Ingeborg Wittkugel festgestellt. Die Inhaberin der Buchhandlung Fiehland in Kaltenkirchen hat die Vorlieben ihrer Kunden im Auge, sagt aber auch: "Lesen ist etwas höchst Individuelles. Nicht umsonst haben wir 30.000 verschiedene Titel im Angebot." Gewisse Trends lassen sich aber immer erkennen.

Lesebücher für Kinder sind im Trend

"Die Do-It-Yourself-Bücher sind immer noch beliebt. Vor allem übers Brotbacken. Kuchen eher nicht", hat Wittkugel beobachtet: "Der Trend zum Selbermachen und autark leben hat sich gehalten." Sehr gefragt seien derzeit auch Beschäftigungsbücher für Kinder. "Eine schöne Entwicklung ist, dass die Eltern den Wert des Vorlesens erkannt haben. Die Nachfrage nach Lesebüchern für Kita- und Grundschulkinder ist hoch. Da geht es wohl auch darum, das Defizit auszugleichen, das durch den fehlenden Präsenzunterricht entsteht", vermutet Wittkugel.

Geschichten um das Erwachsenwerden

Bücher über Pandemien, wie "Die Pest" zum Beispiel, sind hingegen nicht mehr gefragt. Es sei eher zu beobachten, dass die sogenannten "Coming-Of-Age-Romane" gerade trenden. Dieser Begriff beschreibt Romane, die den Übergang von der Jugend zum Erwachsensein mit all den damit verbundenen skurrilen Problemen thematisieren. Besonders beliebt: "Hard Land" von Benedict Wells, "Big Sky Country" von Callan Wink oder "Klara und die Sonne" von Kazuo Ishiguro. Im Letzteren geht es um Klara, die eine künstliche Intelligenz ist, entwickelt, um Jugendlichen eine Gefährtin zu sein auf dem Weg ins Erwachsenwerden.

Horizont erweitern, Gegenwart relativieren

"Die Entwicklung auf der persönlichen Ebene, die Suche nach Antworten auf Fragen wie: Wer bin ich und wie wollen wir leben? Das sind die Themen, die viele bewegen und wonach Bücher zurzeit ausgesucht werden", beobachtet die Buchhändlerin. Das spiegele sich auch in den Sachbuch-Trends wider. "Ich denke, dass viele Menschen lesen, um ihren Horizont zu erweitern und die Gegenwart zu relativieren", meint Wittkugel.

In dieser Sparte empfiehlt sie den Titel "Alle sind so ernst geworden", ein Gespräch zwischen Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre, die sich zum Beispiel über Badehosen, Glitzer, Hochzeiten, LSD, Teufel, Gott, Madonna, Arbeit, Ibiza, Kochen, Rechnungen oder Siri unterhalten. Und auch der neue Roman "Über Menschen" von Juli Zeh, welcher in der Corona-Gegenwart spielt, sei beliebt und sehr zu empfehlen.

Reisen? Nur durch Deutschland

Wenn es eine Sparte gibt, die im vergangenen Jahr komplett ignoriert wurde, dann ist es die Reise-Literatur. Und auch das habe sich kaum verändert, bis auf eine Ausnahme: "Wir haben ein ganzes Regal mit Reiseführern für Deutschland bestückt", sagt Wittkugel.

Das sei momentan das einzige gefragte Reise-Ziel – wen wundert es. Vor allem alles rund ums Camping laufe gut. Und wenn es schon keine Reisen und Reiseführer für ferne Länder gibt, bietet die Buchhandlung eine gute Alternative: Die Aktion Länder-Krimis. Krimis, die in anderen Ländern spielen seien nämlich nach wie vor äußerst beliebt.