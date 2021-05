Bad Bramstedt

Es erscheint paradox: Die Landesregierung hat die Corona-Auflagen gelockert, Geschäfte dürfen ab Montag ohne Registrierung betreten werden. Das gilt auch für die öffentlichen Büchereien. Für sie hat die Landesregierung allerdings angeordnet, dass Besucher vor Betreten ein negatives Ergebnis eines Corona-Tests vorlegen müssen, das nicht älter als 24 Stunden ist. Freien Zutritt haben auch zweimal Geimpfte, wenn die letzte Impfung mindestens zwei Wochen her ist und sie eine Impfbescheinigung vorlegen können. Oder bereits Genesene mit ärztlichem Attest. Doch für Bad Bramstedts Büchereileiterin Anna Stenzel bedeutet das einen klaren Rückschritt.

"Wir können am Eingang nicht kontrollieren, dazu fehlt das Personal", sagt sie. Bisher konnten sich Besucher am Eingang selbstständig mit der Luca-App und oder mit einem Formular registrieren, was unproblematisch war. Bücherei-Mitarbeiterin Michaela Busecrus klärte am Freitag die Besucher über die neue Regelung auf. "Was soll das denn? Die Zahlen sinken doch", äußerte sich eine Besucherin. Vor jedem Besuch sich vor dem Testzentrum in die Schlange stellen, dafür fehle ihr die Zeit. Sie wollte sich gleich ordentlich mit Literatur eindecken.

Click and Collect statt freiem Zugang

Verzichten müssen die Bad Bramstedter aber nicht auf ihre Lektüre. Die Stadtbücherei bietet ab Montag wieder wie in tiefster Pandemiezeit "Click and Collect" über Telefon 04192/5973 an. "Die Kunden können telefonisch ihre Bücher bestellen, wir reichen sie dann durchs Fenster raus", erklärte Michaela Busecrus.

Und auch wer ohne Bestellung zur Bücherei komme, werde nicht wieder weggeschickt. "Wir fragen, welche Bücher gewünscht sind, und holen sie dann schnell aus den Regalen", versicherte die Mitarbeiterin. Nur in den Regalen stöbern, das gehe nicht mehr.

Bedauern in Kaltenkirchen

Die größere Stadtbücherei in Kaltenkirchen wird dagegen geöffnet bleiben und am Eingang die Testergebnisse und Impfbescheinigungen kontrollieren. "Die Stadtbücherei bedauert die Entscheidung der schleswig-holsteinischen Landesregierung und bittet alle ihre Kunden, diese Unannehmlichkeit zu entschuldigen", heißt es in einer Mitteilung des Rathauses. Und eine Mitarbeiterin sagte, die Eingangskontrollen bedeuten einen großen zusätzlichen Aufwand. "Click and Collect" bietet die Kaltenkirchener Stadtbücherei unter Telefon 04191/958440 als Alternative an für Kunden, die keine Testergebnisse vorlegen wollen.

Henstedt-Ulzburger Bücherei geöffnet

Gleiches gilt für die Gemeindebücherei und -mediothek Henstedt-Ulzburg. Sie bleibt geöffnet für Geimpfte, Genesene und Menschen mit negativem Testergebnis. Luca-App und Kontaktformular seien passé, wie Leiterin Birgit Raguse mitteilte. Auch hier kann als Alternative mittels Anruf unter 04193/993850 "Click and Collect" genutzt werden.