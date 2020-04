Bühnsdorf

Dort stellten die Polizisten in der Nacht von Freitag auf Sonnabend eine beschädigte Scheibe fest und entschieden sich, die Bank mit einem Diensthund zu durchsuchen. Zu dem Zeitpunkt konnte laut Polizei noch nicht ausgeschlossen werden, dass der oder die Täter es doch in das Gebäude in der Raiffeisenstraße im Ortsteil Bahrenhof geschafft hatten.

Die Fahndung blieb bisher erfolglos

Wie die Polizei am Montag mitteilte, gelangten die Täter nach jetzigem Ermittlungsstand jedoch nicht in die Filiale. Eine Fahndung mit mehren Streifenwagen blieb ebenfalls erfolglos.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort in Bühnsdorf beobachtet haben.

Hinweise nehmen die Beamten unter 04551/884-0 entgegen.

