Henstedt-Ulzburg

Die AfD will am Sonnabend ihren Bundestagskandidaten für den Wahlkreis Segeberg/Stormarn-Mitte küren - und das stößt auf Widerstand. Nach Auskunft des Kreises Segeberg wurde vom Henstedt-Ulzburger Bündnis für Demokratie und Vielfalt eine Demo mit rund 150 bis 200 Teilnehmenden angemeldet.

„Die Kundgebung wird weiträumig um das Bürgerhaus stattfinden, um allen Beteiligten ausreichend Abstand einzuräumen“, erklärt Kreissprecherin Sabrina Müller auf Nachfrage von kn online. Es werde den AfD-Gegnern erlaubt, eine Kundgebung auf dem Gelände des Bürgerhauses Henstedt-Ulzburg abzuhalten. Der freie Zugang der AfD-Mitglieder bleibe gewährleistet, betont Müller.

Im Oktober 2020 wurde bei einem Gerangel ein Warnschuss abgegeben

Im Oktober vergangenen Jahres gab es eine ähnliche Situation. Am Bürgerhaus durfte demonstriert werden, aber die Besucherinnen und Besucher der AfD-Veranstaltung hatten es schwer, ohne Probleme zum Bürgerhaus zu gelangen. Unerwartet waren linke Demonstranten an der Zufahrt zum Veranstaltungsort aufgetaucht und hatten ihre Meinung über die Partei kund getan. Später kam es zu einem Zwischenfall, bei der ein Polizeibeamter sogar einen Warnschuss abgegeben hatte. Mutmaßliche AfD-Anhänger hatten mit einem Geländewagen mehrere Demo-Teilnehmende angefahren und verletzt. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Zug der Warnschuss gefallen war.

Am Tag später hatte ein Hamburger Bündnis eine Spontandemo angemeldet. Anders als zuvor waren da deutlich mehr Einsatzkräfte vor Ort, um den linken Zug durch den Ort zu begleiten. Es blieb ruhig.

Polizei will für einen reibungslosen Ablauf sorgen

Polizeisprecher Lars Brockmann sieht zuversichtlich ins Wochenende. „Wir sind vor Ort und werden einen störungsfreien Ablauf gewährleisten“, betont der Beamte. Weitere Auskünfte über den Ablauf und die Anzahl der Einsatzkräfte gibt Brockmann nicht bekannt.

Die Mitglieder des Henstedt-Ulzburger Bündnisses waren von der neuerlichen AfD-Veranstaltung Anfang der Woche überrascht worden und hatten zunächst keine Demo geplant. Das sei zu kurzfristig. Nun geht der angemeldete Protest am Bürgerhaus doch über die Bühne.