Seth

Die Gemeinde mit Bürgermeister Simon Herda an der Spitze plant einen Neubau im Bereich der Kirche. Dem widersetzen sich Altbürgermeister Lothar Dehnert, Tilo Carstens und der Unternehmer Günther W. Kühl. Sie stellten ein Bürgerbegehren auf die Beine und sammelten innerhalb einer Woche über 500 Unterschriften für ihr Anliegen. "Und jetzt wird es losgehen", freut Dehnert sich.

Initiatoren wollen mit Fraktionen sprechen

Er und seine Mitstreiter hatten vergangene Woche von der Kommunalaufsicht das Okay bekommen und daraufhin ein Gespräch mit Bürgermeister Herda geführt. Es habe, so Lothar Dehnert, von Herda kein Signal des Einlenkens gegeben. Nun solle der Bürger entscheiden, wie es mit der Kita weitergehen werde. "Wir wollen noch mit den Fraktionen sprechen", kündigt Dehnert an. Der Bürgerentscheid sei vom Tisch, wenn die Gemeindevertretung ihren Beschluss für den Neubau der Kita an der Kirche zurücknehme. "Sonst halten wir am Bürgerentscheid fest", betont Dehnert.

Gespräch mit dem Amt Itzstedt über einen Termin

Die Frage, die die Bürger mit Ja oder Nein beantworten dürfen, lautet: "Sind Sie dafür, dass die Kita in Seth am Standort der Alten Schule verbleibt und dort ebenerdig weiterentwickelt wird?". Dehnert, Carstens und Kühl erwarten in den kommenden Wochen eine Art "Wahlkampf" für das jeweilige Anliegen. Mit dem Amt Itzstedt solle in Kürze ein Termin für den Bürgerentscheid festgelegt werden. Dieser muss innerhalb von drei Monaten liegen.

Die Gegner eines Neubaus an der Kirche wollen die alte Schule im Zentrum des Ortes erweitern. Es gehe um die Stärkung des Ortszentrums und um viel Geld. Ein Neubau koste über drei Millionen Euro, eine Erweiterung schlage laut einer ersten Schätzung des Amtes Itzstedt mit knapp einer Million Euro zu Buche.