Überraschung in Sievershütten: Hans-Burkhard Fallmeier aus Hartenholm, der vor einiger Zeit das Waldstück Zuschlag am Rand von Sievershütten gekauft hatte, zieht seinen Antrag an die Gemeinde, dass sie die Trägerschaft von einem geplanten Bestattungswald übernimmt, zurück. Er verzichtet auf die Einrichtung eines Ruheforstes. Damit endet ein Streit, der im Dorf tiefe Gräben gerissen hat.

Gutachten sollte bis zum 15. September vorliegen

Kritiker eines Bestattungswaldes hatten mit den negativen Auswirkungen eines Ruheforstes auf die Umwelt argumentiert und Unterschriften gegen einen Bestattungswald gesammelt und beim Kreis eingereicht. Es waren genug gültige Unterschriften für einen Bürgerentscheid zusammengekommen. Auf der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung wurde der Termin zur Abstimmung allerdings noch verschoben. Bis zum 15. September sollte Waldbesitzer Fallmeier zunächst ein Gutachten vorlegen, ob der Zuschlag überhaupt geeignet ist für einen Bestattungswald. Erst bei einer positiven Einschätzung sollte ein Termin für den Bürgerentscheid festgelegt werden.

Waldbesitzer fürchtet um seinen guten Ruf

Die Kritiker ihrerseits wollten einen zweiten Gutachter beauftragen. Erst dann sollte sich entscheiden, ob es zur Abstimmung der Bürger kommen sollte. Dem kam Waldeigentümer Fallmeier zuvor. Nach einem Gespräch mit dem stellvertretenden Bürgermeister von Sievershütten, Jürgen Sievers, zog sich Fallmeier nach Auskunft von Stefan Weber zurück und äußerte sich vor kurzem schriftlich. In einer kurzen Erklärung zog Fallmeier seinen Antrag zurück. Obwohl der Wald es hergebe, gebe er die Pläne auf. Fallmeier fürchte um seinen guten Ruf als Waldbesitzer.

Jetzt wird der Wald normal bewirtschaftet

Bürgermeister Weber informierte Amt und Kreis. Von einem neuen Beschluss sehe die Politik ab. Denn wenn bis zum 15. September kein Gutachten vorliege, werde das Thema Bestattungswald sowieso ad acta gelegt, so Weber.

Der Sozialdemokrat bedauert, dass es keinen Ruheforst in seiner Gemeinde geben werde. „Ich finde es schade“, gibt er zu. Nun werde Fallmeier den Zuschlag als normalen Wirtschaftswald nutzen.

