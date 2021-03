Seth

Nun steht der Termin für den Bürgerentscheid fest: Am Sonntag, 8. August, dürfen die Wahlberechtigten in Seth darüber entscheiden, wo die Kita in Zukunft zu finden ist. Die Mehrheit der Politik hatte sich für einen Neubau am Friedhof ausgesprochen und dementsprechend abgestimmt. Eine Initiative hatte nach der Abstimmung spitze Ohren bekommen und sich flugs gegen den Plan der Politik ausgesprochen. Lothar Dehnert, Tilo Carstens und Günther W. Kühl fordern, dass statt eines Neubaus der derzeitige Standort der Kita in der alten Schule erweitert werden soll. Die drei und weitere engagierte Bürgerinnen und Bürger sammelten im Bürgerbegehren über 500 Unterschriften und erwirkten so einen Bürgerentscheid.

Vor den Sommerferien wäre sehr knapp gewesen

In der Sitzung der Gemeindevertretung habe man sich auf den 8. August als Wahltag geeinigt. "Ich habe Montagnachmittag eine sehr konstruktive Videokonferenz mit den drei Initiatoren, der Amtsverwaltung und den Fraktionsvorsitzenden geführt", erklärt Bürgermeister Simon Herda, ein Befürworter des Neubaus am Friedhof. "Wir möchten alle den Bürgerentscheid so schnell wie möglich umsetzen. Es müssen aber eine Vielzahl an Vorbereitungen getroffen werden und bestimmte Fristen eingehalten werden, um den Bürgerentscheid rechtskonform umzusetzen", betont der Gemeindechef. Deshalb, so Herda, wäre ein Termin vor den Sommerferien sehr knapp bemessen.

Lothar Dehnert und seine Mitstreiter verweisen zudem auf die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie, keiner wisse, wie sie in den kommenden Wochen verlaufen werde. "Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit", sagt Dehnert. Im Sommer könnte man sich sicherlich wieder treffen. Er rechnet mit einem kleinen Wahlkampf vor dem Bürgerentscheid. Die Initiative will unter anderem Flyer verteilen und so ihre Argumente darstellen. "Wir können gut mit dem 8. August leben", sagt Lothar Dehnert.

Werden den Bürgern zwei Fragen gestellt?

Unverständnis herrscht bei den Gegnern des Kita-Neubaus über Überlegungen von Bürgermeister Simon Herda, dass möglicherweise nicht nur die Frage der Initiative auf dem Wahlzettel stehen wird ("Sind Sie dafür, dass die Kita in Seth am Standort der Alten Schule verbleibt und dort ebenerdig weiterentwickelt wird?"), sondern die Gemeinde den Bürgern eine zweite Frage stellen werde. Dort solle dann auch die Begründung für einen Neubau am Friedhof abgedruckt werden. Nach Auskunft von Herda soll eine interfraktionelle Arbeitsgruppe sich mit dieser Möglichkeit befassen. "Darüber wird auf der nächsten Sitzung abgestimmt", erklärt Herda.

"Das verwirrt die Leute doch nur", entgegnet Lothar Dehnert. Er findet es nicht gut, wenn es eine zweite Frage geben würde. Und: "Zuerst wollte die Politik gar keinen Bürgerentscheid, und nun will sie eine eigene Frage stellen", sagt Dehnert.

Die Bürgerinitiative spricht sich aus finanziellen Gründen gegen einen Kita-Neubau aus. Zudem müsse in ihren Augen das Ortszentrum gestärkt werden.